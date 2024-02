Gran explosión en el sol causó un apagón de radio de onda en América del Sur, según Metsul

El Sol tuvo su segunda llamarada más grande en años el viernes, con un apagón de radio de onda corta registrado en América del Sur, África y el Atlántico Sur, informó el servicio metereológico brasileño Metsul.

En tanto, la llamarada solar ocurrió en la mancha solar AR3575 a las 10:14 am del viernes, hora de Brasilia, y fue capturada por sensores de la NASA.

Según consignó Metsul, la mancha solar se movió “más allá” del borde del sol, por lo que la Tierra quedó fuera de su línea de visión directa. “Quién sabe cuán grande habría sido esta explosión si hubiera ocurrido en este lado del Sol”, escribió el físico solar Keith Strong, consignó el servicio brasileño.

La monstruosa llamarada solar estuvo acompañada de una eyección de masa coronal (CME), una gran liberación de plasma del campo magnético del Sol. De este modo, explicó Metsul, si una CME golpea la Tierra, puede causar perturbaciones en el campo magnético y provocar tormentas geomagnéticas, lo que podría ser un problema para los satélites que orbitan la Tierra. De todos modos, esto podría ser placentero para los cazadores de auroras boreales.

En tanto, como el lugar del Sol donde se produjo la explosión no estaba frente a la Tierra, el planeta escapó a los peores efectos. Un modelo de la NASA indicó que la eyección de masa coronal liberada por la explosión impactará este fin de semana en Venus, Mercurio y Marte.

ESPAÇO | Grande explosão no sol, uma das maiores em anos e a segunda mais poderosa do atual ciclo solar de 11 anos, causa apagão de rádio no Brasil e restante da América do Sul. Leia e entenda. ?? https://t.co/xLMo5HbDFl pic.twitter.com/Nx751mNQlC