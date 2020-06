Google aprobó nueva versión de la app CoronavirusUY, que incorpora alertas de exposición

Tecnología

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, anunció en su cuenta de Twitter que "Google aprobó para su store la nueva versión de la app CoronavirusUY, que incorpora las alertas de exposición".

"Este lunes haremos el lanzamiento oficial. Bienvenidas las herramientas digitales para la nueva normalidad", sostuvo el ministro.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo el uso de la tecnología para hacer un mejor seguimiento de los casos del virus, se propuso a cuatro países, entre ellos Uruguay.

Una vez comenzada la experiencia, quienes hayan descargado la aplicación Coronavirus Uy en Uruguay podrán recibir la notificación de que estuvieron en contacto o cerca de una persona con el virus.

La semana pasada, el ingeniero Nicolás Jodal afirmó que se sabrá si uno estuvo cerca de un positivo simplemente porque se detectará que los teléfonos estuvieron intercambiando señales de Bluetooth. Sin embargo, no se sabrá quién fue ni dónde fue, solamente si uno estuvo a menos de cinco metros de distancia.

El otro dato importante es cuánto tiempo duró ese contacto a pocos metros, ya que otro factor relevante para el contagio es el tiempo de exposición.

Para que el sistema sea efectivo, según Apple, el 40% de la población debería tener la app y haber aceptado el intercambio de Bluetooth para esta funcionalidad (siempre en forma anónima).

No se hará ningún tipo de geolocalización. No se sabrá dónde está el caso ni con quién fue el contacto, sino solamente que uno estuvo expuesto a alguien con el virus en una fecha determinada (lo que permite, por ejemplo, la realización de un test para verificar si uno está libre del nuevo coronavirus)

Semanas atrás, Jodal explicó a Montevideo Portal que el punto sobre el que se debe trabajar más es que quien tiene el virus acepte participar de la experiencia y suba sus datos. "La persona que tiene el virus baja la app, registra sus datos y la app le notifica que tuvo un positivo", indicó (recordemos que el MSP tiene también el registro de quienes se han recuperado). Allí, la nueva versión de la app le preguntará si desea subir sus claves, lo que es esencial para que se pueda hacer el seguimiento.

"Si el tipo no sube las claves, no funciona", aclaró el ingeniero, sobre la necesidad de que quien es portador registre los datos (algo que no es necesario en el resto). "Hay que convencer al que dio positivo de que suba sus claves", consideró.

