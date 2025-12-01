Tecnología

Google anuncia que construirá centros de datos en el espacio impulsados por energía solar

Google dio un paso audaz hacia el futuro tecnológico y ambiental: la construcción de centros de datos en el espacio exterior impulsados por energía solar, como parte de su ambicioso Proyecto Suncatcher. Así lo confirmó su CEO, Sundar Pichai, durante una entrevista con Fox News.

“Daremos nuestro primer paso en 2027”, dijo Pichai. “Enviaremos pequeños estantes de máquinas en satélites, los probaremos y luego empezaremos a escalar desde ahí.”

El plan forma parte de una iniciativa de investigación de largo plazo que busca reducir la huella ambiental de los sistemas de inteligencia artificial, cuya creciente demanda energética es motivo de creciente preocupación a nivel global.

Centros de datos solares… fuera del planeta

El Proyecto Suncatcher fue presentado a comienzos de noviembre y representa una visión futurista: sacar de la Tierra parte de la infraestructura necesaria para entrenar modelos de IA y procesar datos. “Uno de nuestros objetivos lunares es tener centros de datos en el espacio para aprovechar mejor la energía solar, que es cien billones de veces mayor que la que generamos en la Tierra hoy”, explicó Pichai.

En una década, añadió, será “normal construir centros de datos extraterrestres”.

Los primeros envíos serán módulos mínimos —básicamente racks de servidores con capacidad limitada— que serán alojados en pequeños satélites. La idea es probar la viabilidad de operar infraestructura de cómputo fuera del planeta antes de escalar a gran escala.

Una respuesta al impacto ambiental de la IA

La noticia llega en un contexto de creciente escrutinio sobre los efectos medioambientales de la inteligencia artificial, especialmente por parte de organismos internacionales como la ONU.

Sally Radwan, directora digital del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advirtió en noviembre que “algunos de los datos que tenemos sobre el impacto ambiental de la IA son preocupantes”. Entre los problemas señalados se incluyen:

Extracción de minerales raros para fabricar chips.

Residuos electrónicos generados por centros de datos.

Consumo de agua para enfriamiento.

Emisión de gases de efecto invernadero.

La propuesta de Google busca mitigar parte de ese impacto trasladando operaciones fuera del planeta, donde podrían utilizarse fuentes limpias de energía solar directa y evitar contaminación terrestre.

Una TPU entre las estrellas

El propio Pichai adelantó también en el podcast “Google AI: Release Notes” que el plan incluye tener una TPU (unidad de procesamiento de tensores) —el chip especializado de Google para IA— operando en el espacio ya en 2027.

Por el momento, la compañía no ha brindado más detalles sobre la viabilidad logística, costos o cronograma detallado. Google tampoco respondió de inmediato a las consultas de Business Insider.