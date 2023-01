Google ajustó una inteligencia artificial para responder preguntas médicas comunes

Un informe elaborado por Google sobre medicina e inteligencia artificial (IA) muestra el trabajo del gigante tecnológico que hizo que un chatbot —IA de diálogo— se pusiera a responder preguntas médicas simples.

Cuando los doctores estudiaron y juzgaron sus respuestas, dio que el 92,6% de estas eran correctas, cuando al las respuestas dadas por otros médicos dieron un resultado de 92,9%, según informó en su cuenta de Twitter Ethan Mollick, profesor de innovación y startups de la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania, citando el paper de los investigadores.

Los médicos también calificaron la probablilidad y el alcance del daño que se produjo al dar las respuestas incorrectas. Al ver esto, “el porcentaje de consejos dañinos del chatbot (conocido con el nombre de Med-PaLM) se calificó esencialmente igual que el porcentaje de consejos potencialmente dañinos proporcionados por otros médicos reales”, indicó el experto.

“Además, para ser claros, hay muchas advertencias en el documento, y el sistema no está ni cerca de reemplazar a los médicos. Pero la tasa de mejora es rápida y existe un gran potencial para que la IA trabaje con los médicos para mejorar sus propios diagnósticos”, sostuvo.

