Gmail enfrenta problemas con filtros de spam y malware desde el pasado sábado

Algunos usuarios de Gmail han observado que los correos electrónicos promocionales que antes llegaban a su pestaña correspondiente han comenzado a saturar la bandeja de entrada. En los foros de Google y Reddit se ha informado que estos mensajes están esquivando los filtros de Actualizaciones y Promociones y aparecen directamente en la bandeja principal de Gmail. Además, algunos usuarios dicen haber visto un banner en la parte superior de ciertos correos que les advierte: “Tengan cuidado con este mensaje”, en el que se explica que no ha sido analizado completamente en busca de spam o malware.
Según The Verge, Google reconoció el problema y lo publicó en el Panel de estado de Workspace:
Los usuarios de Gmail podrían ver mensajes que indican que no se han realizado las comprobaciones de spam. Estamos experimentando un problema con Gmail desde el sábado 24/01/2026 a las 05:02 (hora del Pacífico). Los usuarios podrían ver el siguiente mensaje: "Tenga cuidado con este mensaje. Gmail no ha analizado este mensaje en busca de spam, remitentes no verificados ni software dañino". Recomendamos a los usuarios que sean extremadamente diligentes en lugar de no realizar las comprobaciones de spam. Nuestro equipo de ingeniería está investigando el problema.
