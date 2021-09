Gates lejos de “pretensiones cósmicas” de Musk y Bezos: “Hay mucho que hacer en la Tierra”

Bill Gates, fundador de la tecnológica Microsoft, fue la estrella de un espectáculo televisivo donde marcó diferencia con sus ‘colegas’ multimillonarios, muy ocupados en sus viajes por los límites de la atmósfera.

Durante una entrevista en el popular programa de televisión estadounidense The Late Late Show with James Corden, el magnate remarcó su desinterés en las aventuras espaciales que parecen desvelar a otros tanto o más acaudalados que él.

En medio de un capítulo especial sobre el cambio climático, el humorista Corden decidió invitar a Bill Gates por considerarlo, entre otras cosas, “el único billonario que no está interesado en escapar del planeta en una nave espacial”, según recoge el periódico colombiano El Tiempo.

El anfitrión hizo alusión indirecta a Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson, los tres hombres ricos que emprendieron en los últimos meses una serte de carrera espacial empresarial. Gates, distinguido por su conciencia sobre el cambio climático, la crisis sanitaria y las causas sociales, fue interpelado por su aparente indiferencia hacia ese incipiente campo de negocios con gravedad cero.

