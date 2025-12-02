Garmin lanza el inReach Mini 3 Plus: mensajes de voz, texto y fotos sin cobertura móvil

Tecnología

Garmin presentó el inReach Mini 3 Plus, un comunicador satelital compacto diseñado para mantener conectados a los aventureros que se desplazan por zonas sin cobertura móvil. El nuevo dispositivo permite enviar mensajes de voz de hasta 30 segundos, mensajes de texto de hasta 1.600 caracteres y fotos, incluso en condiciones extremas.

Con pantalla a color, altavoz y micrófono integrados, el Mini 3 Plus destaca por su resistencia a impactos, clasificación IP67 contra el agua y un diseño optimizado para soportar temperaturas extremas. Garmin lo presenta como una solución completa para la comunicación fuera de red, especialmente en actividades al aire libre o en entornos aislados.

Entre sus funcionalidades, el dispositivo permite la transcripción de mensajes de voz, el envío de fotos, y la compartición de ubicación en tiempo real mediante la función LiveTrack, siempre que se cuente con una suscripción satelital activa del servicio inReach.

Además, cuenta con un botón de SOS interactivo, que activa una alerta de emergencia al centro Garmin Response, para gestionar asistencia en situaciones críticas. La autonomía también ha sido reforzada: el Mini 3 Plus ofrece hasta 330 horas de batería en modo de seguimiento de 10 minutos, ideal para expediciones de varios días.

El inReach Mini 3 Plus ya se encuentra disponible con un precio de venta sugerido de 500 dólares.

Con información de Europa Press