Gamer boliviano piensa que su país no destaca en eSports por internet lento

El boliviano Jhosep 'Comando' Salazar, 'gamer' con más distinciones a mejor jugador en el Clausura 2020 de la Liga latina de Free Fire, dijo este domingo que su país no destaca en los eSports por problemas de conexión en internet.



"En Bolivia los eSports recién se están formando y lo que debería de mejorar para crecer sería contar con mejores compañías de internet ya que las actuales nos perjudican en las partidas en línea por su mala cobertura", dijo a Efe.



Comando, de 22 años, juega por Zwan Gaming en la Free Fire League Latinoamérica, el campeonato de eSports de la región con el récord de más usuarios simultáneos al alcanzar 1.25 millones en el Clausura 2020.



"En Bolivia la escena recién se expande, no hay tanto apoyo como en otros lados porque estamos iniciando en el ámbito competitivo profesional. En toda la Free Fire League somos cuatro jugadores bolivianos nada más", añadió el oriundo de Camiri.



Comando, quien suma 29 asesinatos en el Apertura 2021, reveló que inició a jugar Free Fire, un videojuego 'battle royal', porque desde pequeño le gustaron los juegos de guerra.



"Desde niño jugaba con soldados de juguete y una vez me invitaron a jugar Free Fire, estaba por hacer un examen en la escuela. Free Fire me gustó porque requiere pensar estrategias y matar a los enemigos hasta ser el último sobreviviente", comentó.



Zwang Gaming y Comando ocupan la quinta posición de la clasificación del Grupo B del Apertura 2021 de la Free Fire League Latinoamérica. Si pretenden acceder a la fase final, deberán sumar los más puntos posibles en las últimas cinco jornadas del calendario regular.



"Para mejorar en la tabla y pasar a la fase final debemos ser más constantes, mantenernos entre los tres mejores en cada partida, sumar puntos y así llegar al primer puesto", explicó.



El sudamericano comentó que ha mantenido un alto nivel en la Free Fire League porque antes de cada partida realiza trabajo de relajación.



"Destaco porque a parte de hacer un buen entrenamiento, tengo buena concentración antes de cada jornada, suelo relajarme, mover los músculos, salir al aire libre y ahí entro a la acción", concluyó.

Fuente: EFE