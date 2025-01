GTA 6 podría costar hasta US$ 100 y “salvar” la industria de videojuegos, según analista

Gaming

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA) podría convertirse en un “evento trascendental” para la industria de los videojuegos en 2025. Según un informe de 219 páginas titulado State of Video Gaming in 2025, el analista económico e inversor Matthew Ball señaló que un precio de entre US$ 80 y US$ 100 para el juego podría “romper barreras históricas en el mercado” y “redefinir el valor de los títulos AAA (juegos de alto presupuesto y máxima calidad en la industria).”

Según destacó Gamespot, desde 2020, cuando Take-Two Interactive (la empresa madre que es dueña de Rockstar Games, desarrolladores de GTA) anunció que elevaría el precio estándar de sus nuevos lanzamientos AAA de US$ 60 a US$ 70, el debate sobre el costo de los videojuegos ha sido constante. Ball sugirió que el precio de GTA 6 “podría ser un punto de inflexión para incentivar a otros desarrolladores a adoptar tarifas similares” y crear un nuevo estándar en la industria. Según él, esto podría ser el inicio de un crecimiento renovado en un mercado que enfrenta retos como “la saturación de contenidos y la creciente competencia”.

El impacto financiero de GTA 6 también podría ser significativo, con predicciones iniciales que apuntan a 40 millones de copias vendidas y más de US$ 3.000 millones en ingresos durante su primer año, el título promete superar incluso el éxito de Grand Theft Auto V, que vendió más de 205 millones de copias y genera ingresos constantes a través de microtransacciones en GTA Online.

Sin embargo, Ball advirtió que el éxito de GTA 6 tendrá “efectos mixtos”. El juego, que inicialmente estará disponible solo en consolas, podría “canibalizar” las horas de juego y el gasto destinado a otros títulos en el mercado.

El informe de Ball analizó otras áreas con potencial de crecimiento para la industria, como la expansión hacia mercados “no tradicionales”, entre los que mencionó contenido generado por usuarios, espacios sociales en las distintas plataformas (Xbox Live, Play Station Network, Steam), nuevas consolas como el Nintendo Switch 2, y avances en inteligencia artificial generativa. En el caso del Switch 2, Ball apuntó a que sus especificaciones filtradas podrían permitir que la consola soporte de manera “adecuada” los títulos multiplataforma modernos, una limitación que Nintendo tiene desde la Nintendo 64.

A pesar de estas oportunidades, el sector enfrenta “desafíos complejos”. El informe económico menciona que la industria ha experimentado un “agotamiento de los motores de crecimiento de la última década”, en el sentido de llegar a una meseta en cuanto a expansión de audiencias, innovaciones y modelos de negocios, sumado a dificultades económicas globales y cambios en las políticas de plataformas digitales. Además, factores como la inflación y el aumento de los costos de desarrollo han limitado el margen de maniobra para las empresas del sector.

El lanzamiento de GTA 6, combinado con innovaciones tecnológicas y una posible revisión en los modelos de negocio, podría “ofrecer el impulso que la industria necesita” para superar estos retos y consolidar un nuevo ciclo de crecimiento en los próximos años.

Montevideo Portal