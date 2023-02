Fundador de Spotify desarrolla escáner de salud corporal mediante inteligencia artificial

Tecnología

Una publicación compartida en LinkedIn nombra al fundador de Spotify, Daniel Ek, como cofundador de una startup, llamada Neko Health, que se especializa en proporcionar escaneos corporales con inteligencia artificial (IA), como informaron anteriormente los medios de comunicación europeos Sifter y Tech.eu.

Después de cuatro años de investigación y desarrollo de productos, se lanzó oficialmente Neko Health, la empresa fundada por Hjalmar Nilsonne y Daniel Ek, que tiene la visión de crear un sistema de atención médica que pueda ayudar a las personas a mantenerse saludables a través de medidas preventivas y detección temprana.

Según el sitio web de Neko Health , el escáner de cuerpo completo no invasivo de la compañía sueca puede detectar y medir el crecimiento de marcas de nacimiento, erupciones cutáneas y manchas de la edad. También utiliza un escáner separado para detectar cualquier anomalía en la función cardíaca, la presión arterial y el pulso en todo el cuerpo.

Neko dice que el escáner corporal de 360 ??grados de la compañía viene equipado con más de 70 sensores que recopilan más de “50 millones de puntos de datos sobre la piel, el corazón, los vasos, la respiración, la microcirculación y más”. Luego, estos datos se analizan mediante un “sistema impulsado por IA de autoaprendizaje” que explica los resultados para médicos y pacientes.

“Nuestra misión es construir un sistema de atención médica proactivo, que se centre en la prevención de enfermedades”, escribe Nilsonne en una publicación en LinkedIn , citando el aumento de los costos de la atención médica en Suecia y la Unión Europea. Los escaneos de cuerpo completo, que Neko dice que solo toman unos minutos, actualmente están abiertos al público en Suecia y cuestan 2000 SEK (o alrededor de 190 dólares).

La incursión de Ek en la industria de la salud no es exactamente una sorpresa. Los rumores sobre la puesta en marcha han estado circulando desde noviembre , y Ek ha insinuado durante mucho tiempo que se involucrará en la atención médica. En 2013, un informe de The Financial Times reveló que Ek “pasa horas libres pensando en cómo arreglar un sistema de salud ‘jodido’”.