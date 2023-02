Foto de uruguayo fue seleccionada por la NASA como imagen astronómica del día

Tecnología

Por quinta vez, una foto del uruguayo Fefo Bouvier fue elegida por la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) como la imagen del astronómica del día.

La foto sacada por el Bouvier fue seleccionada como “foto del día” del 25 de febrero de 2023 y es la quinta vez que una imagen capturada por un uruguayo es elegida por la NASA como la “picture of the day”.

En la imagen Bouvier capturó el momento en que el planeta Júpiter está a punta de ser tapado por la Luna.

“Esta es mi quinta foto seleccionada por la NASA como Astronomy Picture of the Day (foto astronómica del día) y, la verdad, no deja de entusiasmarme el logro. Es tremendo honor que mi trabajo sea reconocido nada y más y nada menos que por la NASA y me siento super agradecido por la oportunidad de compartir mi pasión por la astrofotografía con una audiencia aún más amplia. Espero que mis fotos inspiren a otros a explorar y a maravillarse con el universo tanto como yo. La foto se llama ‘Ocultación de la Luna Creciente’ y retrata el momento en que el disco lunar está a punto de ocultar al planeta Júpiter, durante el crepúsculo del 22 de febrero de 2023, visto desde Colonia del Sacramento, Uruguay. Venus, ‘para nada tímido’ como dice Jerry T. Bonnell, el astrónomo profesional de la NASA que escribió la explicación, brilla fuerte más cerca del horizonte”, escribió Bouvier en su cuenta de Instagram.

Colisión de galaxias

Por su parte, el docente de física y astronomía Sebastián Femenías también logró este fin de semana una captura particular, que muestra la colisión entre dos galaxias. La imagen lograda fue destacada en la red social Twitter por el técnico en electrónica en el Observatorio Astronómico Los Molinos Alberto Ceretta.

“¿Qué ven? Es la colisión de dos galaxias, NGC4038 y NGC4039. ¿Como sería el cielo nocturno si nuestro planeta estuviera ahí? Esta imagen es lograda desde la zona de Las Brujas (Uruguay) por Sebastián Femenías con telescopio Newton de 25 centímetros y Nikon D7500. La imagen es el resultado del apilado de cientos de fotos con un total de 1h38m. Este apilado mejora muchísimo la relación señal/ruido y enriquece considerablemente la profundidad de color. La 7500 es de 14 bits y dada la mejora en profundidad el resultado se almacena en 16 bits”, comentó el especialista.

En diálogo con Montevideo Portal, Femenías explicó que la foto es de las galaxias conocidas como “Antena” y “Antennae”, y que, aunque se señala que se trata de una colisión de galaxias, lo correcto es “hablar de una interacción de galaxias” que se encuentran a 70 millones de años luz de la Tierra.

“Estas galaxias comenzaron a ‘unirse hace más de 500 millones de años’ y continuarán su danza varios millones de años más hasta formar una galaxia de mayor tamaño. Algo similar le sucederá a la Vía Láctea y Andrómeda dentro de algunos millones de años. Las ‘antenas’ que dan nombre al conjunto y pueden apreciarse en la foto son brazos de estrellas que van quedando diseminadas en el espacio lejos del núcleo de las galaxias”, dijo Femenías, que, aunque está vinculado profesionalmente a la astronomía la captura de este tipo de imágenes también lo considera un hobby.

Femenías relató que para para lograr la imagen, que fue tomada hace unos días, requirió de muchas fotos que fueron sacadas sobre el mismo objeto.

“Con ese proceso lo que se hace es mejora la cantidad de luz que se está recibiendo. Después las pasas por un programa que lo que hace es integrar todas esas imágenes y se promedia la cantidad de luz que tiene cada uno de los pixeles de las fotos. Para lograr esa foto saqué en total de 70 fotos, aproximadamente, que después las apilo. Cada una de las fotos son de un minuto y medio. Quienes se dedican a estos sacan fotos por lo general de varias horas”, explicó el docente, que añadió que para lograr la imagen definitiva sacó fotos por más de una hora y media.

