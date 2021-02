Foto de Lacalle y su esposa es usada como provocación en Twitter y recibe respuestas

Vida en la red

En la fotografía, tomada durante un momento de descanso del mandatario y su familia, se ve a Lacalle Pou y Ponce de León en la playa vistiendo trajes de neopreno, algo para nada curioso si se tiene en cuenta la afición del presidente a la práctica del surf.

La imagen en cuestión fue recogida en Twitter por el usuario @MrHeisemberg, quien la lanzó a la arena de la red social (equivalente moderno del cato de echar a la gente a los leones en la antigua Roma) con una leyenda que se proponía (y consiguió) la provocación: "Con esto les arruino la semana al zurdaje".

Con esto les arruino la semana al zurdaje.... pic.twitter.com/8O5Lmq0EKu — Mr Heisenberg (@MrHeisemberg) February 17, 2021

Como era de prever, las respuestas no demoraron y fueron variopintas. Algunos celebraron la publicación como una chanza, pero también se hizo presente la polarización y la acalorada discusión política, en términos que no sorprenden: mientras unos criticaban al mandatario por ir a correr olas en medio de una situación compleja (pese a que la foto no tenía fecha) otros salían en defensa de su derecho al esparcimiento. Y sobrevolando el debate, aparecía siempre el tema de las vacunas.

Como los familiares de los fallecidos por covid... Y seguimos sin vacunas... — Yuri Debenedetti ??????? (@Debenedetti0) February 17, 2021

El "zurdaje" es más de la mitad del país, en lo personal no me arruinas nada, cada uno es libre de disfrutar la vida como quiera, lo que hace de su vida personal no es de mi incumbencia, si lo es su gestión que afecta a todos, cuánto odio dolape tienes guardado! ?? — Coqui ???? (@Coquibacoas) February 17, 2021

Muchacho....están despegados!!!

La energía que transmiten...Alienta!!

Y pa'los contra...tu sentimiento,es de envidia ?? — ElPreto (@PRETO65) February 17, 2021

Arruinar al zurdaje? Lo que arruinan es al país mijo, déjese de payasadas poniendo bobadas, no hay vacunas la gente se muere de covid, y está es la imagen que s nos arruina en el resto del mundo, mientras otros presidentes están ocupados vacunando el hace surf, hipocrita — Nela (@Mariane13457437) February 17, 2021

Que gran, pero gran, graaaaan foto !!! — Roger “Verbal” Kint (@RVerbalKint) February 17, 2021

La mayoría de las personas normalmente no les alcanza la plata ni para vacaciones en Rocha, ni para tablas, ni para trajes de neopreno. Sale muy caro y no es accesible para todos. Así que no sería un comportamiento de una persona normal. Tengan un poco los pies sobre la tierra. — Natalia Paysse (@PaysseNatalia) February 17, 2021

Mala gente. Toda la semana calientes ahora. Se quedaron sin Tablados y todavía tienen que ver a estos dos de vacaciones, felices y prolijos — Flaco #41304 (@Flaco41304) February 17, 2021

Sigan calentitos FRENTACHOS....!!! La mayoría no nos vacunamos...por mi que ni vengan....!!!! — SilviaJuana21 (@SJuana21) February 17, 2021

Lo que realmente está deseando Loli en este momento... pic.twitter.com/3LFyPvTH5K — Damian (@mipropiocamino) February 17, 2021

Que espectáculo de foto! Esa los mata como cucarachas por unos 3 días por lo menos.... pic.twitter.com/dcOW3j2BFw — Amiga de Cuquito?????????????? (@NatiSteinbruch) February 17, 2021

ÉSTA VEZ LE GANÓ LA SIRENA A NUESTRO NEPTUNO....!!! HERMOSA...!!! Y TUVO 3 HIJOS ÉSE CUERPO...!!! — SilviaJuana21 (@SJuana21) February 17, 2021

Les avisaron que las vacunas llegan por mar!!! Eso es estar en todo!!! — CIUDADANO UNIVERSAL (@rodaffa) February 17, 2021