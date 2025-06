Fin del misterio: hallan el legendario navío del capitán Cook, desaparecido hace 250 años

Ciencia

Nacido en Inglaterra en 1728, el capitán James Cook fue uno de los navegantes y exploradores más afamados de su tiempo. El aventurero consiguió notoriedad especialmente por tres expediciones por el Océano Pacífico, durante las cuales estableció el primer contacto registrado de los europeos con la costa oriental de Australia y las islas Hawái, así como la primera circunnavegación de Nueva Zelanda.

Su primera y arriesgada travesía por ese océano la hizo al mando del HMB Endeavour, navío que fue protagonista de numerosas aventuras, incluso luego de salir del mando de Cook.

En 1775, y ya rebautizado como Lord Sandwich, el buque fue reclamado por la armada británica como transporte de tropas para sofocar la revuelta independentista que desembocaría en el nacimiento de Estados Unidos. En ese contexto pasó del Pacifico al Atlántico, y fue hundido deliberadamente en la batalla de Rhode Island, en agosto de 1778, con el fin de usarlo como obstáculo para el desembarco de tropas franceses que llegaban en apoyo a los rebeldes.

Ahora, el barco fue oficialmente identificado, poniendo fin a un misterio que ha perdurado más de 250 años.

Investigación arqueológica

La identificación oficial del Endeavour fue el resultado de una investigación arqueológica de 25 años que incluyó buceo y un análisis detallado del pecio, conocido como RI 2394. Los arqueólogos compararon la estructura del barco con los planos históricos del buque original, observando notables coincidencias en las dimensiones, la ubicación del mástil y los detalles de construcción.

“El tamaño de todos los cuartones de madera es casi idéntico al del Endeavour, y hablo de milímetros, no de pulgadas”, declaró Kieran Hosty, arqueólogo del Museo Marítimo Nacional de Australia (ANMM, por sus siglas en inglés), en una entrevista con el periódico estadounidense The New York Post.

El análisis de la madera utilizada en la construcción del casco reveló su origen británico, lo que reforzó aún más la identificación. Además, los daños estructurales y el tipo de reparaciones encontradas coinciden con los informes históricos de intervenciones realizadas en el Endeavour antes de su participación en la guerra.

A pesar de la sólida evidencia, la identificación no fue unánime. El Proyecto de Arqueología Marina de Rhode Island (RIMAP), socio en la investigación, impugnó la divulgación realizada por el museo australiano en 2022, alegando incumplimiento de contrato y conclusiones prematuras. El ANMM, a su vez, reconoció la contribución del equipo norteamericano, pero mantuvo su postura basándose en el volumen de evidencia arqueológica y documental.

Un arqueólogo del ANMM, James Hunter, recordó que, dado que se hundió deliberadamente, el barco difícilmente habría contenido artefactos identificables como placas o campanas.

“Cualquier objeto de valor habría sido extraído de ese barco antes de que se hundiera”, explicó. Aun así, los datos acumulados a lo largo de las décadas apuntan firmemente a la resolución definitiva de uno de los mayores enigmas navales de la historia.