Fight'N Rage, el videojuego uruguayo que tendrá una edición física limitada

La compañía Limited Run Games, encargada de producir las ediciones físicas limitadas de los videojuegos más relevantes del mundo, seleccionó una obra uruguaya para agregar a su catálogo y sacar al mercado una edición física especial y limitada para PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Se trata de Fight'N Rage, desarrollado por Sebastián García (SebaGamesDev), con música compuesta por Gonzalo Varela. Según el anuncio oficial de Limite Run Games, esta edición física se podrá preordear a partir del 1ero de enero, e incluirá además del juego la banda sonora original en 2 CDs, libros digitales con transcripciones de la música, y tres hojas con stickers.

Se trata de un videojuego desarrollado íntegramente por un equipo de dos personas: García creó el videojuego y Varela la música.

"Sebastián comenzó con el desarrollo de Fight'N Rage en 2014, y me invitó a empezar a componer música para él en 2015. A partir de ahí comenzó el trabajo en paralelo, donde cada vez que él agregaba partes nuevas al juego yo las iba probando y componiendo música para ellas. Finalmente, en 2017 el juego fue publicado para Windows en Steam, y luego vinieron una serie de actualizaciones del juego con mejoras y contenido agregado, hasta este mismo año, además de una serie de publicaciones en otras tiendas y plataformas", cuenta a Montevideo Portal Gonzalo Varela, compositor de la banda sonora del videojuego.

¿Qué valor tiene el poder tener una edición física limitada? Lo cierto es que la industria comenzó con soporte físico. Muchos de nosotros tuvimos consolas cuyos juegos se podían adquirir en cartuchos, diskettes o discos. Pero la llegada de internet y los juegos en línea convirtieron a las plataformas digitales como principal medio de distribución.

"Esto agregó practicidad a la distribución y abarató los costos de producción, pero hay mucha gente que aún prefiere comprar videojuegos físicamente, por ejemplo, porque no confía en la longevidad de los productos que se adquieren mediante tiendas digitales, o porque le gusta coleccionarlos. Las ediciones físicas de Limited Run Games son ediciones limitadas muy valoradas y buscadas por coleccionistas de videojuegos porque además del juego físico incluyen contenido extra exclusivo, como en este caso lo son la banda sonora en 2 CDs (que además incluye tres libros digitales con transcripciones de la música) y 3 hojas con stickers. Esta edición física además de darle la oportunidad a quienes gusten del juego de adquirir una versión estéticamente bella y con contenido extra, posiblemente pase a estar a la venta en algunas tiendas de videojuegos de distintos países, por lo que hará que gente que no conocía el juego lo vea allí y lo conozca", detalla Varela.

Antes de esta noticia, Fight'N Rage ya se había convertido en el primer videojuego uruguayo en ser publicado en formato digital para las principales consolas del mercado (Nintendo Switch, Microsoft Xbox One y Sony Playstation 4) por la compañía española BlitWorks, y también había sido distribuido en Asia con traducción al japonés por la compañía EastAsiaSoft, dos importantes compañías de la industria a nivel internacional.

"Cada noticia como esta es una gran alegría tanto para Sebastián como para mí. Lo más sorprendente quizás sea que el videojuego no contó con el apoyo de ninguna empresa ni ninguna campaña de marketing, todo el éxito que ha tenido se ha dado a partir del boca a boca de gente que disfrutó mucho del juego y le pareció digno de destacar y recomendar, y de reseñas de la crítica que en general han sido excelentes, y esto nos llena de satisfacción", cierra el compositor Gonzalo Varela.

La edición física limitada de Fight'N Rage estará disponible a partir del 1º de enero de 2021.

Fight’N Rage is coming physically to PlayStation®4 and Nintendo Switch™. Let a wave of nostalgia wash over you in this stylistic beat'em up open for pre-order Jan. 1, 2021 on https://t.co/uFFLbeCnQB pic.twitter.com/M2j5FYei8j