Facultad de Ciencias analizó muestra y descartó variante de COVID detectada en Inglaterra

Ciencia

Por Santiago Magni

Santimagni93

Un equipo liderado por la doctora Yanina Panzera y el doctor Ruben Pérez de la sección Genética Evolutiva de la Facultad de Ciencias, obtuvo 13 secuencias completas del virus SARS-CoV-2.

Las muestras provienen de pacientes diagnosticados en los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2020 y pertenecen a diferentes brotes. Las secuencias obtenidas permitieron descartar que hasta esas fechas las variantes de Inglaterra y Sudáfrica estuvieran presentes en Uruguay.

En diálogo con Montevideo Portal, el doctor Ruben Pérez explicó cómo llevaron a cabo esta labor mientras trabajan en la secuenciación del genoma del virus.

"Analizamos una muestra pequeña que teníamos y pertenecía a distintos brotes. El coronavirus durante un tiempo en Uruguay era común asociarlo a brotes determinados. Nosotros tomamos algunas muestras de esos brotes y las estamos analizando porque queremos obtener la secuencia de los genomas como parte de nuestro trabajo", dijo Pérez.

"Ahora estamos haciendo un relevamiento mayor, con nuevas muestras, para ver si se detecta. Por el momento las que analizamos no tenían las características que tiene la variante inglesa, sudafricana y la de Manaos (Brasil)", agregó.

El investigador dijo que en biología nunca pueden "decir que no está circulando algo porque demostrar ausencia de algo es prácticamente imposible, habría que analizar a toda la población. En lo que analizamos nosotros no encontramos estas variables y ahora el Ministerio de Salud Pública (MSP) está haciendo el análisis de más muestras para ver si esas variantes están presentes o no".

Estos hallazgos se producen en el marco de una capacitación realizada entre el 7 y el 17 de diciembre de 2020 por la Facultad de Ciencias a técnicos de la Dirección de Laboratorios de Salud Pública para la "Obtención y análisis de genomas virales utilizando secuenciación masiva (NGS)".

Esta capacitación forma parte del proyecto "Optimización y transferencia de tecnologías de multiplex-NGS para la identificación y caracterización de la comunidad de virus respiratorios humanos durante la pandemia de SARS-CoV-2" financiado por la fundación Manuel Pérez.

El doctor Pérez comentó que la secuenciación completa del virus es cara, pero se puede "secuenciar solo la parte más importante del virus que es la proteína que el virus utiliza para ingresar a la célula".

"Cambios en esa proteína pueden tener relevancia desde el punto de vista epidemiológico y por eso se lo estudia. El MSP analiza esa región en más muestras para ver si se encuentran los cambios característicos de las cepas mencionadas que son las que más preocupan", añadió.

El equipo docente de capacitación para la Obtención y análisis de genomas virales utilizando secuenciación masiva (NGS) está integrado por:

Responsables: doctores Ruben Pérez y Yanina Panzera

Docentes participantes: Dres. Peter Dohmer, Lucía Calleros, Ana Marandino y Gonzalo Tomás

Estudiantes de posgrado colaboradores: Claudia Techera, Sofía Grecco, Eddie Fuques

Participante por Sección Virología: Natalia Ramos

Participantes por Dirección de Laboratorios de Salud Pública-MSP: Victoria Bormida, Rosa Flieller, Natalia Goñi, Noelia Morel, Alfredo Sirok.

Por Santiago Magni

Santimagni93