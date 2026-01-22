Tecnología

Estudiantes de Paysandú desarrollaron un vaso “comestible”: de qué se trata el proyecto

Dos estudiantes de la Licenciatura en Análisis Alimentario de la UTEC de Paysandú desarrollaron un vaso comestible o biodegradable, con un fuerte impacto en el ambiente.

Camila Cheveste y Juliana Miranda, estudiantes que desarrollan su último año de la carrera encabezaron el proyecto. Fue pensado con la combinación de un producto que pueda ser comestible, pero a su vez resistente, tanto para bebidas frías como calientes. Además, en caso que no se decida ingerirlo, el mismo es biodegradable.

El trabajo, que cita al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señala que el 36% del plástico global se usa para envases y embalajes, y la mitad corresponde a alimentos y bebidas, lo que representa el 18% del total producido. En tanto, tan solo el 9% se recicla, y en los envases alimentarios la cifra cae entre el 5% y 7% por la dificultad de su tratamiento.

Más allá del trabajo académico, las alumnas formaron parte de la cocina, donde colaboraron en la fabricación de las piezas con el apoyo del Laboratorio de Innovación Abierta (LabA) para evaluar la resistencia del material.

“En la actualidad se desechan miles de toneladas de plástico y la industria alimentaria aporta gran cantidad de estos desechos”, señaló Miranda.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa avanzada. “Pensamos en la experiencia de tomar un café y después comer una galletita, que en este caso sería el vaso”, remarcó, mientras se delinean los últimos detalles. El envase está compuesto por harinas y almidones que permiten generar estructura sin que el material se desintegre al contacto con el líquido.

El sabor, según explicaron, “es como un pancito, más parecido a una galleta”, aunque no contiene azúcar.

