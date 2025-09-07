Ciencia

Este domingo habrá un eclipse con “Luna de sangre”: ¿se podrá ver desde Uruguay?

Montevideo Portal

La Luna saldrá con un peculiar color rojizo este domingo 7 de setiembre en algunas zonas del planeta debido a un eclipse total que podrá verse en varias zonas.

Consultado por Montevideo Portal, el astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi confirmó que este fenómeno no podrá verse en esta oportunidad desde Uruguay.

Tancredi sumó que el eclipse se verá sobre todo en el continente asiático en esta oportunidad.

De todas maneras, gracias a las redes sociales, los uruguayos podrán ver fotos y videos de este fenómeno publicados por instituciones y aficionados a la astronomía del mundo.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Cuando es total, como el de hoy, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Cuando la Luna entra por completo en el cono de sombra de la Tierra se habla de eclipse total, y en ese momento adquiere su característico tono que “la convierte en la célebre ‘Luna de sangre’”, explica en su blog el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), zona de España desde donde se apreciará el fenómeno.

La ‘Luna de sangre’ surgirá en el cielo opuesta al Sol e inicialmente será difícil de ver debido a su escaso brillo, pero a medida que se eleve se hará más brillante, al tiempo que el cielo se oscurece, permitiendo observarla con mayor detalle, señala el IAC.

Su cercanía al horizonte le dará una apariencia de gran tamaño, lo que la hará “especialmente atractiva para los observadores”, que deberán buscar lugares con un campo de visión despejado hacia el este para verla.

Todo el proceso es un fenómeno que se puede observar a simple vista y “no entraña ningún peligro ni requiere de ningún tipo de instrumentación especial”, recuerda el IGN.

A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden verse desde una franja muy limitada de la superficie terrestre y duran unos minutos, los de Luna son visibles desde toda la mitad del planeta donde es de noche y se prolongan durante varias horas.

De hecho, este se podrá seguir, durante alguna de sus fases, en toda Asia, Oceanía, Europa, África, la Antártida y el extremo oriental de Sudamérica.

Los eclipses de Luna, que son mucho más frecuentes que los solares totales, son uno de los espectáculos astronómicos más accesibles y populares.

Este año en el mundo se pudieron ver dos eclipses totales de Luna, el de hoy y el del 14 de marzo.

Con información de EFE

Montevideo Portal