Entre gallos y medianoche, Netflix “suelta” el soporte de transmisión en las teles

La aplicación de streaming ha actualizado recientemente su compatibilidad con Google Cast para desactivar la función de soporte de transmisión en la mayoría de las TC. Para mantenerlo hay que pagar uno de los planes más caros de la compañía, e incluso así, Netflix solo transmite a televisores y adaptadores de streaming más antiguos.

El sistema Google Cast empezó a aparecer en las aplicaciones poco después del lanzamiento del Chromecast original en 2013. Desde entonces, los usuarios de Netflix han podido iniciar transmisiones de video en televisores y dispositivos de streaming desde la aplicación móvil. Esto fue vital para quienes no contaban con control remoto ni interfaz en pantalla, pero los tiempos cambian.

Hoy en día, Google ha ido más allá de la experiencia de Chromecast sin control remoto, y la mayoría de los televisores tienen sus propias aplicaciones independientes de Netflix. Netflix también es reacio a cualquier cosa que permita compartir contraseñas o ver contenido en un lugar nuevo. En las últimas semanas, Netflix actualizó su aplicación para eliminar la mayoría de las opciones de transmisión, siguiendo un cambio en 2019 que eliminó Apple AirPlay .

El sitio de soporte de la compañía (descubierto por Android Authority ) aclara que la transmisión solo es compatible en ciertas circunstancias. Primero, debes pagar uno de los planes de servicio sin publicidad, que comienzan desde US$18 al mes. Quienes tengan el plan de US$8 con publicidad no tendrán compatibilidad con la transmisión. Así lo informó el reportero especializado Ryan Whitwam en la web Ars Technica

Aun así, la función de transmisión solo está disponible para dispositivos sin control remoto, como las generaciones anteriores de Google Chromecasts y algunos televisores antiguos con la función de transmisión integrada. Por ejemplo, cualquiera que aún use el Chromecast de 3.ª generación de Google de 2018 puede transmitir videos en Netflix, pero quienes tengan el adaptador Chromecast de 2020 (que incluye control remoto y sistema operativo Android completo) tendrán que usar la app de TV. Básicamente, cualquier televisor con Android/Google TV o un televisor inteligente con la app completa de Netflix te obligará a iniciar sesión antes de poder ver nada.

Bloqueo de streaming

Los viajeros frecuentes aprecian desde hace tiempo la popularidad de la compatibilidad con Google Cast. Puedes acceder a un Airbnb y empezar a ver contenido en streaming en una pantalla grande desde tu teléfono sin tener que introducir tus credenciales en un televisor que no es tuyo. Iniciar sesión en los televisores no solo suele ser un fastidio logístico, sino que también debes acordarte de cerrar sesión más tarde, y Netflix suele ocultar esa opción.

Netflix tiene todas las razones para querer que la gente inicie sesión en sus apps de TV. Tras años de promover descaradamente el uso compartido de contraseñas, la compañía ahora adopta una postura firme contra este tipo de prácticas. Al exigir a la gente iniciar sesión en más televisores, es más probable que los usuarios alcancen el límite de pantalla. Sin embargo, Netflix estará encantado de venderte un plan más caro que admita el streaming a este nuevo televisor.

Netflix también está creando una experiencia televisiva muy particular que motiva a la gente a ver más contenido con una infinidad de avances y tráilers. La interacción es ahora una de las principales métricas que Netflix informa a sus inversores. Esto es imposible cuando la gente solo ve un contenido a la vez mediante sesiones de casting.

Sin duda, hay suscriptores de Netflix indignados por este cambio. Muchos afirman ser viajeros frecuentes que no quieren conectarse a televisores nuevos en cada Airbnb u hotel. Sin embargo, el descontento no es tan fuerte como antes. Menos personas dependen de la compatibilidad con streaming ahora que Google ha retirado la marca Chromecast para centrarse en dispositivos de streaming más potentes. Al mismo tiempo, sería una locura para los fabricantes de televisores vender una pantalla sin una aplicación certificada de Netflix en 2025.

Así que Netflix puede tener buenas razones para creer que puede salirse con la suya eliminando el reparto. Sin embargo, intentar colar esto sin siquiera anunciarlo es bastante hostil para sus clientes.