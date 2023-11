Elon Musk anunció que sus empresas SpaceX y Starlink “consiguieron liquidez”

El empresario Elon Musk anunció este jueves que sus empresas SpaceX y Starlink (subalterna de la primera) “consiguieron liquidez”, mediante su cuenta en X (ex Twitter).

“Excelente trabajo por un gran equipo”, agregó.

Excited to announce that @SpaceX @Starlink has achieved breakeven cash flow! Excellent work by a great team.



Starlink is also now a majority of all active satellites and will have launched a a majority of all satellites cumulatively from Earth by next year.