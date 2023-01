El sistema inteligente que se adapta a cualquier ciudad y manejar un auto sin conductor

Oliver Cameron, directivo de la empresa Cruise que se encarga sistema inteligentes para que los autos se conduzcan solos, publicó un video en su cuenta de Twitter de un vehículo que se conducía sin que nadie estuviera al volante.

“Me siento como si estuviera viviendo en el 3000 cuando viajo por San Francisco así”, sostuvo Cameron en el posteo.

I feel like I’m living in the year 3000 when I ride around San Francisco like this. pic.twitter.com/HFLMCGaAfr