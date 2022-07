El servicio de Twitter falló durante aproximadamente una hora en la mañana de este jueves

Vida en la red

Twitter volvió a funcionar con normalidad, luego de experimentar problemas este jueves, que impidieron a los usuarios usar la red social con normalidad, que se extendieron también a herramientas complementarias como TweetDeck. Por el momento, se desconoce la causa de la caída.

Los usuarios tuvieron problemas para acceder a la red social, tanto en la web como en la aplicación móvil. Al intentar iniciar sesión, se remitía al usuario a una "página no disponible", en la que la compañía indicaba que se enfocarían en "poner todo en funcionamiento lo más pronto posible".

Además de dar problemas en el iniciar sesión, los fallos en la plataforma también cerraban las sesiones previamente abiertas. Los problemas se manifestaron también en herramientas como TweetDeck, donde no fue posible cargar imágenes ni programar contenidos.

Al intentar iniciar sesión, figuraba el siguiente mensaje de error: 'Ups, algo salió mal. Inténtalo de nuevo más tarde'. Según la misma página web, se recogen más de 7.000 informes de error desde algo antes de las 14:00 horas.

Según detalla el portal Down Detector, los fallos se empezaron a identificar hacia las 08:43 horas (Hora de Uruguay) de este jueves. El sitio detalla que los problemas más comunicados fueron, en un 63 % por el acceso desde la aplicación de móvil, en un 36 % por el sitio web y en un 1 % por las publicaciones. En Is The Service Down se aprecia en el mapa que la caída del servicio fue global, con países como España, Francia, Estados Unidos, México, India o Japón entre los más afectados.

Europa Press