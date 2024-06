El poderoso Starship logró exitoso despegue y regreso de ambas etapas de la nave a Tierra

SpaceX logró este jueves un exitoso lanzamiento de su enorme y poderoso Starship desde Texas (EE.UU.) al poder regresar de forma controlada a la Tierra ambas etapas de la nave, un hito que no había cumplido en sus primeras tres pruebas realizadas a partir de 2023.

El despegue ocurrió a alrededor de las 7:50 hora local (12:00 GMT) y la llegada del propulsor Super Heavy ocurrió unos seis minutos después a las aguas del Golfo de México, cerca de Boca Chica, tras su separación de la cápsula en sí.

Así, la empresa de Elon Musk se lleva una victoria este jueves con el regreso controlado de la cápsula Starship poco más de una hora después del despegue, la cual amerizó en el océano Índico.

“¡Amerizaje confirmado! ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por una emocionante cuarta prueba de vuelo de Starship!”, señaló en su cuenta de X la compañía.

El de este jueves fue el cuarto vuelo de prueba del Starship, la nave más grande y poderosa del mundo que busca alcanzar el espacio exterior.

Las dos pruebas iniciales, que se realizaron en 2023, no lograron los objetivos marcados. En la primera de ellas la nave explotó minutos después de alzar vuelo, mientras que en la segunda las dos partes no se separaron y los controladores activaron un sistema de emergencia que hizo explotar el cohete de manera intencional.

La compañía insistió este jueves que todos estos constituyen vuelos de aprendizaje y pone de relieve que en cada uno de ellos han registrado progresos.

Este cuarto de vuelo, más que alcanzar la órbita prevista, la meta era “demostrar la capacidad de regresar y reutilizar Starship y Súper Heavy”, lo que incluye lograr “una entrada controlada” de la nave.

En el intento de marzo pasado, ninguna de las dos etapas logró regresar a la Tierra.

