El nuevo Wi-Fi 6E plantea una encrucijada ¿Momento para cambiar de router?

Tecnología

Hasta hace no demasiado tiempo, comprar un enrutador significaba elegir entre el estándar Wi-Fi 5 más antiguo y el Wi-Fi 6 más reciente, opciones ambas para las que existían argumentos razonables. Esa dualidad acaba de cambiar con la llegada del Wi-Fi 6E, un estándar que irrumpe con bombos y platillos como la mayor actualización de Wi-Fi en los últimos veinte años.

Las grandes compañías del sector, como TP-Link, Netgear y Asus, venden enrutadores para los tres tipos de conexión, algo que no ayuda demasiado a elegir. Por esos, si la idea no es convertirse en experto pero sí mejorar la conectividad y suprimir los detestados “putos muertos” del wifi, conviene tener en cuenta las recomendaciones de Jared Newman, un verdadero entendido en la materia, y que dedica un completo informe al tema en su espacio en la publicación PC World.

Por qué el Wi-Fi 5 sigue siendo importante

El estándar Wi-Fi 5, conocido como 802.11ac antes de que la industria comenzara a marcar sus estándares de la misma manera que Apple nombra sus iPhones, se lanzó en 2013, pero sigue disponible hoy en enrutadores de menor costo. También sigue siendo una buena opción por un par de razones:

Primero, no hay una diferencia inherente en el rango de recepción entre Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, por lo que es posible que pueda obtener una cobertura comparable con un enrutador mucho más económico.

Por eso, si solo está tratando de ampliar la cobertura o eliminar las zonas muertas, comprar el mejor sistema Wi-Fi 5 que pueda tiene más sentido que obtener un sistema Wi-Fi 6 inferior en el mismo rango de precios.

Además, la mayoría de sus dispositivos probablemente todavía usen Wi-Fi 5 de todos modos.

Todavía encontrará este estándar anterior en el iPad de nivel de entrada, casi todos los reproductores Roku (excepto un par que todavía usan Wi-Fi 4), todas las Mac basadas en Intel, todas las PC anteriores a mediados de 2019 y todas las Fire Dispositivos de TV excepto el nuevo Fire TV Stick 4K Max. Si bien estos dispositivos Wi-Fi 5 también funcionarán con enrutadores Wi-Fi 6 más nuevos, no obtendrán ningún beneficio del nuevo estándar.

Además, conviene señalar un detalle: si está buscando un enrutador de malla, es posible que los vea anunciados como "doble banda" o "tribanda". Con los sistemas tribanda, los puntos de malla tienen su propia línea de comunicación dedicada, separada de las que alimentan datos a sus dispositivos, y eso se traduce en menos congestión y mejores velocidades. Aún así, esta función tampoco es exclusiva de Wi-Fi 6. Un sistema Wi-Fi 5 tribanda con backhaul más robusto puede ser un mejor uso de su dinero que un sistema de doble banda con Wi-Fi 6.

¿Dónde tiene sentido el Wi-Fi 6?

El Wi-Fi 6 tiene algunas ventajas sobre Wi-Fi 5, pero es posible que pueda arreglárselas sin ellas.

Si está usando Internet gigabit, algo excesivo para la mayoría de las personas, es probable que desee un enrutador Wi-Fi 6 que pueda ponerse a la par de semejante velocidad. El Wi-Fi 6 puede alcanzar velocidades de alrededor de 1,000 Mbps con la mayoría de los dispositivos, mientras que Wi-Fi 5 alcanzaría la mitad, o incluso menos.

Esa velocidad adicional no importará para servicios como Netflix, que consume alrededor de 25 Mbps para video 4K, pero podría ser útil si está descargando archivos torrent de Internet, moviendo grandes cantidades de datos entre unidades de almacenamiento en red o transmitiendo desde un servidor de medios local con anchos de banda extremadamente altos.

La otra gran ventaja de Wi-Fi 6 es que puede manejar de manera más eficiente muchas conexiones al mismo tiempo. Una nueva tecnología, llamada OFDMA, está orientada a dispositivos domésticos inteligentes y puede ser útil si planea conectar un montón de bombillas e interruptores habilitados para Wi-Fi a su red. Wi-Fi 6 también extiende una función llamada MU-MIMO a las cargas, que puede ser útil durante llamadas Zoom simultáneas o sesiones de juegos en línea.

Los fabricantes de enrutadores también afirman que los teléfonos y las computadoras portátiles obtienen una mejor duración de la batería cuando usan Wi-Fi 6, aunque es algo que todavía está pro demostrar. También admiten una mayor seguridad de la red, pero a menos que todos sus dispositivos admitan Wi-Fi 6, no obtendrá los beneficios de esa protección adicional.

Por supuesto, algunos enrutadores Wi-Fi 6 se benefician de funciones adicionales que no están directamente relacionadas con el estándar en sí, como antenas mejor diseñadas o procesadores más potentes. (Por ejemplo, que el enrutador Archer AX50 Wi-Fi 6 de TP-Link tiene mejor rendimiento y alcance que el Archer A7 con Wi-Fi 5). Aún así, el Wi-Fi 6 por sí solo no garantiza una mejor recepción, y sus ganancias de velocidad no se notarán en la mayoría de los casos de uso de Internet.



¿Wi-Fi 6E? Todavía es temprano

Teóricamente, el Wi-Fi 6E es un gran problema porque agrega una nueva banda de frecuencia a los enrutadores domésticos por primera vez en más de una década.

Los enrutadores Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 actuales ofrecen dos bandas para minimizar la congestión: la banda de 2,4 GHz ofrece velocidades más lentas en un rango más largo y la banda de 5 GHz ofrece velocidades más rápidas en un rango algo más corto. Su enrutador puede dividir automáticamente las conexiones entre estas dos bandas, o puede mostrarlas como redes separadas, lo que le permite asignar dispositivos manualmente a cada una. (Solo para agregar más confusión, las bandas de 5 GHz a menudo se etiquetan como "5G" listas para usar, a pesar de que no tienen nada que ver con la red 5G de su teléfono).

Wi-Fi 6E agrega una banda de 6 GHz a la mezcla, lo que reduce aún más la congestión y permite velocidades que rara vez eran posibles en la banda de 5 GHz. Pero hay un gran inconveniente: su alcance es incluso más corto que el de la banda de 5 GHz. Es probable que esto mejore con el tiempo a través de un mejor hardware e incluso estándares de Wi-Fi más nuevos, pero por ahora las pruebas de CNET no encontraron ganancias de velocidad notables para Wi-Fi 6E a corta distancia y grandes caídas a distancias mayores.

Mientras tanto, el hardware Wi-Fi 6E actual es costoso.

Además, la compatibilidad de dispositivos con Wi-Fi 6E actualmente se limita a los Galaxy S21 Ultra y S22 Ultra de Samsung, un puñado de teléfonos menos conocidos y una pequeña cantidad de computadoras portátiles. (Los rumores de Wi-Fi 6E en el iPhone 13 no dieron resultado). Si bien otros dispositivos aún podrán conectarse a enrutadores Wi-Fi 6E, no pueden usar la banda adicional que le está costando todo ese dinero extra. .

Nada de lo cual significa que debe escatimar en calidad al reemplazar un enrutador antiguo. “Los enrutadores antiguos o de tarifa reducida tienden a ser la fuente de la mayoría de los problemas de Wi-Fi, pero asegúrese de invertir en las características que realmente importan, no los que disfrutan de la mayor publicidad”, aconseja Newman.