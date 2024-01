El muerto y el degollado: fundador de Spotyfy se quejó de Apple y recibió una respuesta

La Ley de Mercados Digitales (DMA), fue recientemente presentada por la Comisión Europea, y está previsto que entre en vigor el 6 de marzo de 2024. La nueva ley pretende regular el mercado online centrándose en proteger la privacidad de datos de los usuarios y ayudar a garantizar la competencia leal en los mercados digitales de la UE.

La nueva ley apunta especialmente a los gigantes de la red, como Alphabet (empresa matriz de Google y Android); Amazon; Apple; ByteDance (empresa matriz de TikTok); Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp); y Microsoft (empresa matriz de LinkedIn).

Durante el fin de semana, el fundador y director de Spotify, Daniel Ek, dedico un extenso hilo en Twitter al análisis y crítica de la reacción de Apple (su competidor en la comercialización de música) ante la nueva norma.

“Después de sentarme con nuestro equipo legal para analizar la letra pequeña del anuncio de DMA de Apple (eso tomó un tiempo), que es, en el mejor de los casos, vaga y engañosa, quería compartir mis pensamientos”, escribió.

