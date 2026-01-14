Medioambiente

El clima no es lo que era: meteorólogo explicó “subibaja” y qué esperar en la 2ª quincena

En su cuento El viaje inesperado, publicado en la década del ochenta, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares señalaba con humor cierto “afán de exotismo” con el que los europeos observaron en ocasiones a las tierras del sur.

En dicho relato, y contra toda evidencia, un corresponsal francés descree del hecho de que en la región del Río de la Plata se sucedan, de forma distinguible, las cuatro estaciones del año. “Ustedes tendrán seguramente dos estaciones, la de lluvias y el verano, pero calor todo el año”, sostiene el galo.

Lo que el genial narrador porteño —ni sus personajes de ficción— podía adelantar era que en el siglo XXI el clima sufriría cambios importantes y a un ritmo veloz, trastocando la otrora confiable sucesión de las estaciones, fenómeno del que no se libran ni la región platense ni Francia.

Sobre ello se expresó recientemente el meteorólogo Mario Bidegain, quien en sus últimas declaraciones a Canal 5 hizo referencia a los cambios en el calendario climático.

“Año a año la variabilidad climática parece aumentar. Esto hace que a veces un mismo día tenga las cuatro estaciones del año”, comentó con humor acerca de las variaciones que pueden producirse en una misma jornada.

“Eso borra un poco esa frontera típica que teníamos, de la sucesión de las cuatro estaciones durante el año”, señaló.

“Es un problema de la variabilidad climática natural, y también hay que verla como provocada por la acción del hombre", explicó.

Sube el mercurio

En cuanto a lo sucedido en los últimos meses en Uruguay, Bidegain recordó que “estamos bajo la influencia de La Niña”, fenómeno que incidió en que se produjera “una primavera bastante seca”, que incidió en el déficit hídrico que sobrelleva el país.

“Creemos que en la segunda quincena de enero vamos a tener tiempo más estable y buena temperatura, cosa que no tuvimos en la primera”, vaticinó.