El “ascensor espacial” de SpaceX que los astronautas usan para subir a la nave Dragon

SpaceX, la compañía de transporte aeroespacial fundada por el multimillonario Elon Musk, compartió en sus redes sociales imágenes del Falcon 9, su cohete insignia, y sobre él, la cápsula Dragon, en el complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, previo al inminente lanzamiento del primer vuelo tripulado desde suelo estadounidense a la Estación Espacial Internacional desde octubre de 2022.

Falcon 9 and Dragon are vertical at Launch Complex 39A; targeting Monday, February 27 for launch of the Crew-6 mission ? https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/uxVohW8V11