El “Orca”: así es el primer gran submarino robot que tendrá la armada norteamericana

La Armada de Estados Unidos recibió recientemente el primero de seis submarinos robotizados de gran porte, conocidos como Orca, que serán adquiridos a la empresa Boeing.

El primero de los submarinos —que llevará como nombre oficial XLE0— cumplirá funciones de prueba y evaluación, mientras se espera que los otros cinco tengan misiones reales, según consignó el sitio especializado Popular Mechanics.

Se trata de “un submarino diésel-eléctrico autónomo, no tripulado, de vanguardia, con una sección de carga útil modular para ejecutar una variedad de misiones críticas para mejorar la destreza submarina de la Armada”, sostuvo un comunicado oficial.

