El MGAP cesó emergencia sanitaria por gripe aviar: pasaron más de 50 días sin nuevos focos

Medioambiente

La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) resolvió el cese de la emergencia sanitaria por influenza aviar altamente patógena (H5) después de haber confirmado que pasaron más de 54 días desde el último foco detectado. La medida tomada el pasado 28 de abril también contempló que “hasta el momento, no existe evidencia de circulación del virus en el territorio nacional”.

La decisión, informó Presidencia, pone fin a la declaratoria vigente desde febrero, cuando se detectaron casos en aves silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

Desde ese momento, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) desplegó un “esquema intensivo de vigilancia epidemiológica que incluyó monitoreo activo y pasivo en aves comerciales, de traspatio y fauna silvestre”, expresó Presidencia. De acuerdo con la DGSG, todos los focos identificados fueron cerrados y la información recabada no indica presencia actual del virus.

De todos modos, aclaró el Ejecutivo, el levantamiento de la emergencia no implica una relajación en los controles. Las autoridades sanitarias destacaron que el riesgo de reintroducción “permanece siempre presente” debido al comportamiento del virus y a sus formas de transmisión. En ese sentido, se mantendrán las acciones de vigilancia permanente y el plan de monitoreo activo en todo el país.

La resolución del MGAP también pauta nuevas condiciones para las concentraciones de aves, como exposiciones y remates, que deberán ajustarse estrictamente a la normativa sanitaria vigente. Entre las medidas obligatorias están el registro de origen y destino de las aves, así como la limpieza y desinfección de jaulas y utensilios antes y después de cada evento.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones, conforme a la legislación vigente. Paralelamente, la DGSG continuará coordinando acciones con el sector productivo y otras instituciones públicas en un esquema que busca sostener el estatus sanitario alcanzado y responder con rapidez ante cualquier eventual reaparición del virus, indicó Presidencia.