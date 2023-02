EE. UU. Tormentas invernales se extienden de costa a costa y provocan serios desperfectos

Dos tormentas invernales con lluvia, nieve y viento se extienden este jueves de costa a costa en Estados Unidos, creando condiciones peligrosas para los viajes, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

Hay advertencias de tormentas con hielo desde el centro de Iowa hasta el sur de Michigan, y avisos de nevadas en partes de Wyoming, el sureste de Dakota del Norte, el noreste de Dakota del Sur y porciones de Wisconsin, señaló la agencia.

También en gran parte de las Planicies, el Medio Oeste y Nueva Inglaterra, añadió.

Temprano en la mañana, y debido a la tormenta que los meteorólogos han bautizado "Olive", se habían cancelado ya casi 1.600 vuelos, según flightaware.com.

Casi un millón de hogares y negocios estaban sin suministro eléctrico en todo el país, con 724.100 de ellos tan solo en Michigan, indicó poweroutage.us.

Matt Paul, vicepresidente de DTE, la mayor proveedora de energía eléctrica en Michigan, dijo en un comunicado que se han observado acumulaciones de hielo de hasta 200 milímetros en todo el sureste del estado que han causado "niveles extremos de daño" a la infraestructura.

Blowing snow is drastically reducing visibility on the roadways in South Dakota.



This video was taken from the passenger seat by @SDHighwayPatrol. Stay off the roads if possible as a potent winter storm swipes the region. #SDwx pic.twitter.com/x3TkH3LU8w