Don't panic: sobre el nuevo virus "con potencial de pandemia" hallado en China

Pese a titulares alarmantes, no hay nada que indique aún que el virus G4 sea de alta propagación. Por Bernardo Borkenztain.

Por Q.F. Bernardo Borkenztain

Hoy la web amaneció en el estado que parece gustarle más este año: el pánico.

La razón es seductora para los medrosos: apareció en China un nuevo virus "con potencial de pandemia", que es lo mismo que decir que un jugador de fútbol tiene "potencial de pegarle a la pelota", o que los políticos tienen "potencial de gobernar"... se entiende.

Se trata de un paraguas del tamaño de un estadio que se está abriendo para que, si el peor escenario ocurre y sí se desata un brote, no digan que no avisaron.

Veamos el asunto: se trata de un nuevo tipo de virus de la gripe, el "INFLUENZA G4 EA H1N1" sobre el que se va a hablar mucho en estos días pero del que - al día de hoy - no se sabe gran cosa excepto su obvio "potencial".

Podríamos aprovechar el momento para explicar la nomenclatura de los virus influenza (y lo haremos). La "H" y la "N" refieren a proteínas de las cuales hay 16 tipos conocidos de la primera y 9 de la segunda, pero solamente 3 "H" y 2 "N" se encuentran (de momento) en humanos. La A es uno de los tipos (alphainfluenzavirus) y hay otros como beta, delta y gamma.

Todos afectan diferentes especies. Los A suelen ser aviares mientras que los B son los de la gripe estacional y mucho más restringidos (según la literatura afectan humanos y focas, pero en Uruguay afirmar eso es demasiado politizado).

En este caso, G4 es un virus diferente, por eso la nomenclatura, pero derivado del H1N1.

Hay varios estudios (in vitro) y es bastante infeccioso, pero eso no implica que sea de alta propagación.



De momento es lo que se sabe, no hay mucho más. Veremos si tras cuernos palos y nos caen, después de las langostas, el coronavirus y el granizo, las otras cuatro plagas de Egipto.

De momento, como decía Wittgenstein, de lo que no se sabe, mejor no hablar.

