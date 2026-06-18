Disney+ está caído: qué se sabe hasta el momento sobre el error del servicio

Usuarios de distintos países reportaron este miércoles problemas para acceder a Disney+, la plataforma de streaming de series, películas y transmisiones deportivas como el Mundial 2026 de la compañía estadounidense.

Los reclamos comenzaron a multiplicarse en redes sociales y en el sitio especializado DownDetector, donde se registró un fuerte aumento de reportes sobre fallas en el servicio.

De acuerdo con los datos relevados por esa plataforma, los principales inconvenientes están vinculados al inicio de sesión (40%), el funcionamiento de la aplicación (34%) y la conexión con los servidores (19%).

Muchos usuarios señalaron que no podían ingresar a sus cuentas o que la aplicación dejaba de responder al intentar reproducir contenido.

Ante las consultas, la cuenta oficial de soporte de Disney en la red social X indicó que el equipo técnico ya se encuentra trabajando para solucionar los inconvenientes.

Hasta el momento, la empresa no informó las causas de la caída ni cuánto tiempo podría demorar el restablecimiento total del servicio.