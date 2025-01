Directo al infierno: el próximo juego de Doom tiene fecha de estreno y nuevo tráiler

Gaming

Montevideo Portal

id Software, el estudio de videojuegos detrás de Doom, confirmó que la próxima entrega de la saga saldrá a la venta el próximo 15 de mayo.

Como parte de la transmisión en vivo de Developer Direct de Xbox, los desarrolladores mostraron el mejor adelanto hasta ahora de la precuela, titulada Doom: The Dark Ages.

Así, este nuevo juego deja de lado el ambiente futurista de sus antecesores y, como su nombre lo indica, transporta al jugador a un reino de fantasía medieval, mucho antes de los eventos de Doom Eternal (2020) y el Doom de 2016, que dio un aire fresco a la franquicia.

Los desarrolladores dicen que el nuevo juego presenta un mundo mucho más grande con un mayor énfasis en la historia, incluidas muchas escenas cinemáticas (conocidas como cutscenes), según consignó el portal especializado en tecnología The Verge. No obstante, los cambios más importantes parecen estar relacionados con la forma en que se jugará The Dark Ages.

Esta vez el gran foco está en el combate cuerpo a cuerpo. Dado que se trata de un Doom ambientado en la época medieval, eso significa que los jugadores tendrán acceso a nuevas y brutales armas cuerpo a cuerpo, como una maza con púas y un mayal de hierro.

A su vez, la escala de las batallas también parece haber aumentado: ya se sabía que los jugadores obtendrían una montura en forma de dragón cibernético, pero la nueva revelación —de la mano de un tráiler—también mostró un traje mecánico del tamaño de un rascacielos para que Doomslayer pueda luchar contra enemigos del tamaño de un kaiju, recalcó el citado medio.

Otro gran cambio es un mayor énfasis en la accesibilidad a través de una serie de opciones ajustables del juego. De esta manera, el jugador podrá cambiar cosas como la velocidad del juego o el tiempo de parada, ya sea aumentándolas o disminuyéndolas. Básicamente, estas opciones deberían brindar a los jugadores la posibilidad de personalizar realmente la experiencia, ya sea haciéndola más accesible o mucho más difícil.

Doom: The Dark Ages llegará a PlayStation 5, Xbox y PC cuando se lance a mediados de mayo.

Montevideo Portal