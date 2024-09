Díaz salió contra X y sugirió dejar de usarla; oficialismo lo acusó de limitar libertades

Vida en la red

El exfiscal de Corte Jorge Díaz publicó, en X, un mensaje criticando a esa red social y preguntándose si se debería “seguir usándola” o “seguir contribuyendo a sus arcas”.

“Soy partidario de la más absoluta libertad de expresión. Ahora, siendo X propiedad del señor [Elon] Musk, que defiende aquellas ideas que aborrezco y utiliza con malas artes su red para difundirlas y mentir, me pregunto: ¿debemos seguir usándola?, ¿debemos seguir contribuyendo a sus arcas?”, tuiteó en la noche del pasado miércoles.

Así, el asesor del candidato frenteamplista Yamandú Orsi en materia de seguridad fue cuestionado por algunos actores del oficialismo. “Si no quiere, se baja y punto. Nadie lo obliga. De lo contrario, se parece mucho a censura”, opinó el senador nacionalista Javier García.

“La libertad de expresión que hay que cuidar más es la de aquellos que piensan diferente a uno. Si no, no vale. Ahí se ve quiénes creen de verdad y quiénes no”, añadió.

Por su parte, el exdirector del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, tildó los dichos de Díaz de “ideas autoritarias”.

A su entender, el exfiscal de Corte y “posible ministro de Justicia de Orsi suscribe la ideología ‘woke’, que consagra la ‘cultura de la cancelación’ como praxis política preferencial”. Esta cultura “es, en esencia, contraria y enemiga de la libertad de expresión”, apuntó Sotelo.

“Ahora sabemos que, para Díaz, si los titulares de una red social y, por qué no, de una cadena de supermercados, un club deportivo o una compañía teatral, sostienen ideas diferentes a las de usted, lo correcto es sabotearlos”, argumentó.

A su vez, Díaz replicó la publicación hecha por Sotelo y lo acusó de “no saber leer o escribir de mala fe”.

“¿Quién habló de prohibir? Soy partidario de la libertad de expresión y contrario a cualquier tipo de prohibición. Simplemente me pregunté si usar o no una red social y salieron todos los cuzcos rabones a ladrar contra el viento”, manifestó el abogado.

Si no quiere, se baja y punto. Nadie lo obliga. De lo contrario se parece mucho a censura. La libertad de expresión que hay que cuidar más es la de aquellos que piensan diferente a uno. Sino, no vale. Ahí se ve quienes creen de verdad y quienes no.

Las ideas autoritarias de Jorge Díaz

Las ideas autoritarias de Jorge Díaz

No será porque no nos avisaron @jdiazalmeida, ex fiscal de Corte y posible ministro de Justicia de @OrsiYamandu, te lo puede decir más fuerte pero no más claro. Díaz propone que se cancele a la empresa X porque no comparte las ideas de Elon…

Otro que no sabe leer o escribe de mala fe.

Quién hablo de prohibir?

Soy partidario de la libertad de expresión y contrario a cualquier tipo prohibición.

Otro que no sabe leer o escribe de mala fe.

Quién hablo de prohibir?

Soy partidario de la libertad de expresión y contrario a cualquier tipo prohibición.

Simplemente me pregunté si usar o no una red social y salieron todos los cuzcos rabones a ladrar contra el viento.