Déficit hídrico: represa de Salto Grande en niveles mínimos históricos de ingreso de agua

Ciencia

Por Santiago Magni

Santimagni93

El déficit hídrico en la cuenca de aporte a Salto Grande es “bastante importante” debido a las bajas precipitaciones en dicha región. El fenómeno de La Niña continúa y esta situación se extenderá durante el verano.

La represa de Salto Grande ha registrado valores mínimos históricos de caudales aporte durante las últimas semanas. En diálogo con Montevideo Portal, Juan Badagian, licenciado en Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR), que trabaja en el Área Hidrología de la la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande como Profesional en Meteorología, explicó cuál es la situación actual y las expectativas para los próximos días.

“La situación es diferente entre el sur y el norte del país. Si bien a partir de la segunda quincena de enero en el norte se han registrado algunas precipitaciones, no fueron de la misma magnitud que las ocurridas en sur. En lo que refiere la región que comprende la cuenca de aporte a Salto Grande, hay un déficit hídrico bastante importante, ya que venimos de un diciembre bastante seco y eso ha sido más o menos igual en toda la región hasta el mediados de enero”, comentó Badagian. “A partir de ahí empezaron a haber eventos de precipitaciones importantes en el sur, pero no así en el norte del país, donde si bien ha habido precipitaciones las mismas solo han logrado aumentar las condiciones de humedad de los suelos, pero no las reservas de agua”, agregó.

Badagian señaló que “para tener una idea de cuanta reserva de agua superficial y subterránea hay en el suelo, así como en los cursos fluviales, se deben analizar las anomalías pluviométricas a largo plazo. Es decir, que tan alejado está el valor acumulado en los tres meses respecto a su promedio, por ejemplo”.

Además, el investigador sostuvo que “al haber llovido por debajo de lo normal en los últimos tres meses, sumado a el efecto de las olas de calor que hemos tenido en la región las cuales aumentaron la demanda energética en ambos países, los embalses para la generación hídrica han bajado sus volúmenes de reserva de agua, acotó. “En Salto Grande tenemos aportes de agua que ingresan a la represa que están en mínimos históricos. El valor medio mensual de caudales aporte a lo largo de enero de este año será cercano al mínimo histórico en 40 años”, aseguró.

Por otro lado, Badagian comentó que “el agua que ingresa a la represa de Salto Grande está influenciada por lo que ocurre con las precipitaciones en el sur de Brasil”. “En esa región ha llovido excepcionalmente por debajo de lo normal, están en condiciones de sequía extrema en ese territorio. Eso ha repercutido en los caudales de agua que ingresan a la represa de Salto Grande”, aseveró.

¿Qué esperar para el resto del verano?

Badagian señaló que “todavía estamos bajo el efecto de La Niña” que “va a tener impacto en la región hasta entrado el otoño, donde las condiciones en el Pacífico ecuatorial se entrarían a normalizar”. “Eso lleva a que haya precipitaciones por debajo de lo normal en el sureste de Sudamérica. Hay una tendencia a continuar con condiciones secas, principalmente en el norte del país y toda la cuenca de aporte”, explicó.

“Si uno mira las pronósticos mensuales experimentales, de lo que va a pasar en febrero, no se espera una situación tan anómala como lo que fue hasta los primeros días de enero. Van a haber algunas lluvias, no van a ser de gran cantidad y no van a alcanzar para cubrir el déficit que tenemos”, añadió.

Con respecto a las temperaturas, se esperan para los próximos días que sean más moderadas, tanto en el norte como en el sur. Badagian dijo que “las temperaturas máximas en las próximas semanas en el sur van a rondar entre 25 °C y 30 °C, que son temperaturas normales para la época del año. En el norte se prevén temperaturas de entre 30°C y 35 °C. Dejaríamos atrás los 40°C que veníamos teniendo en el norte, sumado a la humedad que había”.

Por otra parte, el investigador sostuvo que “en 2021 pasamos por una situación similar porque también tuvimos un evento Niña y fueron condiciones parecidas”. “Hubo un fuerte déficit hídrico con aportes que ingresaban a la represa que eran bastante bajos, pero la diferencia este año es que el sistema de represas ubicado en el sur de Brasil tiene un almacenamiento de agua mayor. Dicho sistema de represas tiene el almacenamiento al 55% de su capacidad total, mientras que en 2021 a esta altura estaban en un 20%, lo cual implica una situación más favorable”, aseguró.

“Desde Salto Grande se monitorea y evalúa diariamente la situación asegurando que el caudal erogado no baje de valores que afecten principalmente las tomas de agua de las ciudades aguas abajo: Salto y Concordia”, concluyó.

Por Santiago Magni

Santimagni93