De una pantalla a otra: Cristiano Ronaldo formará parte de un nuevo juego de peleas

El reconocido futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció este martes que será parte del elenco de personajes del videojuego de peleas japonés Fatal Fury: City of the Wolves a través de un tráiler publicado en redes sociales.

“Es un ícono, una leyenda, y ahora un luchador”, anuncia el tráiler publicado por SNK, la empresa desarrolladora de la saga Fatal Fury, en el que Ronaldo se muestra en un fondo negro junto con proyecciones de otros personajes confirmados para el videojuego como Terry Bogard y Mai Shiranui, emblemáticos nombres del género de juegos de pelea.

Big news to share with everyone today!

I'm going to be a character in the new fighting game FATAL FURY: City of the Wolves! @FATALFURY_PR

Let's have some fun on April 24th!

https://t.co/XaIqKFHUIG #SNK #FatalFury #CR7 #AD pic.twitter.com/UX0PhYKKNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2025

El sitio web del juego afirma que “el bicho” también formará parte del universo ficticio de la saga, en el que es descrito como “uno de los mejores futbolistas del mundo” que “aprovechó su tiempo libre para ir a South Town [ciudad ficticia de Fatal Fury], donde busca mejorar sus habilidades y ser una fuerza imparable”.

El tráiler muestra algunas características de la jugabilidad de CR7 dentro del juego a ser lanzado el 24 de abril de 2025. Según el contenido que se mostró junto con su lista de movimientos, Ronaldo aparenta estar diseñado como un personaje del arquetipo mixup, es decir, un tipo de luchador cuyo gameplay involucra amagues y continuas variaciones en el uso de sus ataques para forzar a que el oponente tenga que adivinar constantemente de qué forma atacará.

Su Hidden Gear o ataque secreto finaliza con el icónico grito de “Siuu” que el futbolista grita cuando festeja.

HIS HIDDEN GEAR IS HIM BREAKING YOUR ANKLES INTO SIUUU???



NAHHHHHHHHH THIS IS TOO HYPE



Imagine the crowd going SIUUU at each super ???????? pic.twitter.com/KeFsUMMUtM — Damascus (@zDamascus) March 26, 2025

Si bien no es la primera vez que sucede un crossover entre futbolistas o celebridades con el mundo de los videojuegos, donde se los ha visto tanto en las entregas de Fifa como Pro Evolution Soccer y hasta Fortnite, el anuncio configura la primera vez en la historia que una celebridad es parte de un videojuego de lucha.

Históricamente ya ha habido cruces entre personajes de cine, televisión y cómics en el género como en el caso de Mortal Kombat, que ha tenido personajes como Jason Vorhees de Viernes 13, Freddy Krueger, Terminator y hasta personajes de DC como el Guasón.

Fatal Fury es una saga de videojuegos de lucha desarrollada por SNK que debutó en 1991 con Fatal Fury: King of Fighters para gabinetes de arcade y la consola Neo Geo. City of the wolves es la última entrega de la saga, luego de una pausa de 26 años desde el último juego lanzado en 1999.

