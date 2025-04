De Astesiano a un holograma: los memes en redes sobre los candidatos a DT de Nacional

Vida en la red

Desde que Martín Lasarte fue cesado de la dirección técnica del Club Nacional de Football, en la tarde del pasado domingo tras la derrota con Juventud de las Piedras en el Gran Parque Central, la dirigencia tricolor aún no ha podido, al momento, abrochar a su sucesor.

Según trascendidos de prensa, entrenadores como Pablo Repetto, quien fue campeón uruguayo en el club en 2022, Marcelo Méndez, Alexander Cacique Medina y Paulo Pezzolano rechazaron la oportunidad de convertirse en los nuevos DT del bolso en este momento.

Ante la ansiedad y la desesperación de encontrar al nuevo técnico cuanto antes, muchos internautas tricolores intentan tomarse el tema con humor y, para sobrellevar el tema de una manera más amena, se han dedicado a proponer algunos candidatos un tanto “alocados”.

Ciertos parciales han bromeado en redes sociales con que el propio Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional y encargado de la parte deportiva del club, se hizo una propuesta a sí mismo para ser el entrenador tricolor, pero también la rechazó.

@BolsoRushero, uno de los internautas tricolores con más seguidores, aclaró “de forma urgente” mediante un tuit que sí mantuvo una reunión con Perchman pero no asumirá porque “no es el momento”. @yava1899, otro usuario, se postuló para suceder a Lasarte porque tiene “años de modo carrera del FIFA como experiencia”.

Para cerrar el tema de una buena vez, otros tricolores proponen, directamente, hacer un sorteo. Para ello, recordaron el icónico “Juego de la Cédula”, que se emitió durante años en Canal 4, o imaginaron que el próximo DT se decida mediante una promoción de refrescos.

Otros usuarios decidieron impulsar a sus propios candidatos. En X, han bromeado con la posibilidad de que el próximo DT sea Eber Ludueña, personaje creado por el humorista argentino Luis Rubio, el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, el narcotraficante Sebastián Marset, el comunicador Fito Galli o incluso Chin Kobayashi, actual utilero del club.

El usuario @Gigu_ fue más allá: anunció que había sido ofrecido a Nacional, para ocupar el puesto de director técnico, un palo de madera, a pesar de que sus pretensiones “suelen ser muy altas”. Otra de las opciones es que el tricolor sea dirigido por un holograma, una inteligencia artificial o, directamente, solicitarle a la Asociación Uruguaya de Fútbol poder continuar el campeonato sin director técnico.

Al momento, la última información verídica sobre el sucesor de Martín Lasarte es que Perchman seguirá insistiendo por Jadson Viera, con quien Nacional ya ha iniciado gestiones, pero, según el propio vicepresidente, el tema “está bastante trancado”.

“Tiene que ser medio por fórceps, que es una situación que queremos evitar”, indicó, y añadió: “La intuición me dice que no está bueno traerlo a cualquier precio, no de plata, sino de situación”, dijo a La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

- Te queremos ofrecer el cargo se DT de Nacional, estamos convencidos sos el indicado pic.twitter.com/0ejwD5eVD3 — Rafael Mantero (@rmantero) April 4, 2025

??Flavio perchman rechazo ser dt de Nacionalpic.twitter.com/L9lGxIhJgQ — Lucas (@21_Lucas_05) April 4, 2025

ATENCIÓN??



Flávio Perchman se contactó con Flávio Perchman para ser el DT de @Nacional, el mismo desestimó la oferta de parte del club.



Información de @olivera_martin1 en #Minuto1



?? https://t.co/8MlTINKvIg



pic.twitter.com/vVoUtogkGc — Piojolso (@BolsoLocura87) April 4, 2025

nos va a terminar dirigiendo una inteligencia artificial fuera de joda https://t.co/iVfMOEoXTH — nicoo (@nicodauson_) April 4, 2025

pic.twitter.com/Z8LYmQG1oZ ?? @Nacional presentaría ante la Auf un petitorio para poder jugar esta temporada 2025 sin técnico. Al parecer el argumento fue, agarre quien agarre vamos a seguir jugando la misma mierda. Ampliaremos... — San Mejía ???? (@SanMejiaCNdeF) April 4, 2025

