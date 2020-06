Crean cuenta que repite todo lo que tuitea Trump. Twitter tarda 48 hs en cerrarla

Al crear una cuenta en Twitter, la red social presenta claramente al usuario sus términos de servicio y reglas de uso. Y aunque por lo general le damos al botón "aceptar" sin leer, todos quienes usamos esa plataforma tenemos claro que eventualmente nuestras cuentas pueden ser suspendidas o sancionadas si no cumplimos con ciertos criterios.

Pero ¿qué pasa con las cuentas de figuras como Donald Trump? Si bien lo lógico sería asumir que el presidente de Estados Unidos está sometido a las mismas reglas de uso que el resto de los usuarios, las respuestas de las redes sociales ante las últimas publicaciones del mandatario han generado dudas al respecto.

Por ello, un usuario decidió realizar un simple experimento y creó una cuenta de Twitter que replicara textualmente todo lo que escribe Trump en su cuenta ¿El resultado? Twitter sanciona la cuenta cada 48 horas.

La cuenta llamada SuspendThePres explicó el pasado 29 de mayo que su propósito era descifrar cuánto tardaría una cuenta común y corriente en ser suspendida por publicar exactamente las mismas cosas que Trump, según publica el periódico La Tercera.

"Esta cuenta tuiteará lo que tuitee el presidente. Veamos si la suspenden por violar los Términos de Servicio de Twitter. Acompáñenos en este experimento social. Reporten cualquier tweet que viole las reglas. Gracias", explica el perfil en su tweet destacado.

This account will tweet what the President tweets. Let’s see if it gets suspended for violating twitters TOS. Follow along with this social experiment. Report any tweets that violate the rules. Thank you.