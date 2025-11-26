Copilot de Microsoft dejará de funcionar en WhatsApp desde el 15 de enero

Tecnología

Microsoft anunció que su chatbot de inteligencia artificial Copilot dejará de estar disponible en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026. La decisión responde a un cambio en las políticas de plataforma de WhatsApp, controlada por Meta, que desde el mes pasado limita el uso de su API empresarial para chatbots de propósito general.

De esta forma, los usuarios que actualmente utilizan Copilot a través de WhatsApp deberán migrar a la aplicación móvil oficial de Microsoft Copilot o utilizar el servicio a través de su versión web. Sin embargo, se advirtió que las conversaciones previas no se trasladarán, ya que el servicio en WhatsApp funcionaba sin autenticación. Microsoft sugiere a los usuarios que deseen conservar sus interacciones anteriores que las exporten utilizando las herramientas de respaldo de WhatsApp antes de la fecha límite.

Este cambio se enmarca en una decisión estratégica de Meta para reservar el uso de su API para empresas que atiendan directamente a sus clientes, excluyendo a los chatbots de IA generalistas como los desarrollados por Microsoft, OpenAI, Perplexity y otros actores del ecosistema.

OpenAI, creadora de ChatGPT, también anunció recientemente que retirará su integración con WhatsApp en enero, lo que confirma que se trata de una medida de alcance global que impacta en varias compañías tecnológicas.