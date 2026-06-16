Completo: inodoro móvil va hasta donde esté el “necesitado” y luego se limpia solo

En el universo cada vez más extenso de los robots diseñados para realizar tareas desagradables, ha surgido un nuevo competidor. La empresa tecnológica china Yueban ha presentado El Xiaoban, un robot inteligente para el inodoro que lleva el concepto de "hogar inteligente" a su conclusión lógica —aunque un tanto surrealista—: se dirige directamente a la cama de su dueño. Es un giro radical respecto a la tradicional visita al baño; ahora, el baño viene a ti.

Presentado en la Exposición Internacional de Cuidado de Personas Mayores de Shanghái 2026, el Xiaoban es mucho más que un simple inodoro con ruedas. Una vez que el usuario ha terminado sus necesidades (y soporta tanto las líquidas como las sólidas), el dispositivo se pone en marcha con un lavado de bidé completo y un secado con aire caliente.

Para mayor comodidad, incorpora un sistema neutralizador de olores de alta resistencia, con una capa de espuma y filtros de carbón activado para mantener la habitación fresca.

La parte ingeniosa ocurre una vez que el usuario está cómodamente sentado en su silla o acostado en la cama. Guiado por un sofisticado conjunto de sensores que incluye LiDAR y láseres, Xiaoban se dirige a una estación de acoplamiento específica que se conecta a la red de agua del hogar (también puede utilizar el inodoro “normal” del baño). Una vez allí, extiende un brazo de descarga, tritura su contenido con un motor silencioso para evitar obstrucciones y activa un riguroso ciclo de autodesinfección. Para finalizar, rellena su propio depósito de agua limpia y recarga su batería, listo para el siguiente uso.

El Xiaoban representa un serio intento de abordar uno de los desafíos más difíciles en el cuidado de las personas mayores: preservar la dignidad personal y, al mismo tiempo, reducir la inmensa carga física y emocional de los cuidadores.

Si bien su precio no es precisamente una ganga, el aparato ofrece una solución totalmente automatizada y sin contacto para una parte esencial y delicada de la vida diaria. Por ello, si en un futuro su coste se reduce, marcará un cambio hacia un futuro donde la robótica proporcione una autonomía real a la población mayor, encargándose de tareas vitales.