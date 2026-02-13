Tecnología

Claude consigue una mejora: los usuarios gratuitos obtienen más funciones para utilizar

Montevideo Portal

La empresa de inteligencia artificial Anthropic actualiza la versión gratuita de su chatbot Claude con varias funciones que antes eran exclusivas para los usuarios de pago, según informa Engadget y consigna PCWorld.

Los usuarios gratuitos ahora pueden crear y editar archivos como documentos de Word, hojas de cálculo de Excel, presentaciones de PowerPoint y PDF directamente desde Claude.

Además, los usuarios gratuitos tendrán acceso a los llamados Conectores, que permiten conectar a Claude con servicios externos como Canva, Slack, Notion, Zapier y PayPal. La función de Habilidades también está disponible para los usuarios gratuitos, lo que significa que pueden enseñar al chatbot a realizar tareas recurrentes según instrucciones predefinidas, indicó PCWorld.

La actualización de Claude también incluye conversaciones más largas, respuestas más interactivas y una búsqueda mejorada por voz e imágenes.

