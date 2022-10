Científicos internacionales protestan en Alemania contra el fracaso climático

Medioambiente

Más de cien miembros de doce países de la organización Rebelión Científica emprenden este domingo una serie de protestas en Alemania con el lema 'Unidos contra el fracaso climático', que durarán hasta finales de octubre.



El objetivo es exigir a las autoridades políticas más contundentes para mantener la subida de la temperatura global por debajo de 1,5 grados, informó este grupo de acción climática hoy en Madrid.

Los científicos viajan a Alemania como parte de una coalición internacional de "desobediencia civil científica no violenta", que se movilizará en Berlín y Baviera desde hoy.



La iniciativa llega unas semanas antes de que comience la 27º Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP27), que se desarrollará en Sharm el Sheij, Egipto, entre el 6 y el 18 de noviembre próximos.



Según un comunicado de Rebelión Científica, se eligió Alemania para las protestas porque es un "país clave" de la Unión Europea, uno de los más ricos del mundo y su economía se ha beneficiado más que otras de la quema de combustibles fósiles y de la explotación de recursos naturales.



Por el contrario, ese país "fracasa en la consecución de sus objetivos climáticos y de protección de la biodiversidad", denuncian estos científicos.



En este sentido, exigirán al Gobierno alemán que admita que "ya no es posible" mantenerse por debajo del límite de calentamiento global de 1,5 grados fijado por los acuerdos de París; también pedirán la cancelación de la deuda de los países del sur y la descarbonización inmediata de su sector del transporte.



El ambientólogo español Víctor de Santos Herranz, argumentó que recurren a la "desobediencia civil" porque no les queda otra opción: "Nuestro objetivo es mostrar al Gobierno alemán que tiene la oportunidad de asumir la realidad y actuar en consecuencia en la COP27 el mes que viene".



En plena guerra de Ucrania, "nunca la cuestión de nuestra supervivencia colectiva ha sido tan apremiante", agregó. En esta línea, el climatólogo estadounidense Peter Kalmus dijo que no ve "ninguna prueba" de que los líderes mundiales se estén preparando para llevar a cabo los cambios radicales necesarios para limitar el calentamiento a 1,5 grados.



En Alemania, Rebelión Científica actuará en coalición con las entidades Last Generation, Debt for Climate y End Fossil Occupy.

EFE