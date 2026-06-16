Científicos de Brasil, Colombia y Uruguay analizan efectos tóxicos de carbón: los detalles

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Un equipo de investigadores, entre ellos algunos uruguayos, publicaron un estudio que evaluó los efectos citotóxicos y genotóxicos de nanopartículas derivadas del carbón mineral.

La investigación encontró que estas partículas pueden provocar daño en el ADN, inestabilidad genómica y muerte celular, de acuerdo con la publicación divulgada en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El trabajo, publicado en la revista científica Archives of Toxicology, estudió nanopartículas liberadas durante actividades de minería de carbón, un tipo de material particulado que puede dispersarse en el ambiente e ingresar al organismo por vía respiratoria. “El estudio analizó cómo estas nanopartículas interactúan con células pulmonares y de piel en modelos experimentales. Los resultados mostraron que la exposición a estas partículas genera efectos dependientes de la concentración, incluyendo daño oxidativo, alteraciones en el ADN y aumento de procesos de apoptosis, un mecanismo de muerte celular programada”, informó la Secretaría de Estado.

“Además, el trabajo identificó la presencia de distintos elementos químicos en las nanopartículas —como hierro, cobre, calcio, aluminio y silicio— que podrían contribuir a la generación de estrés oxidativo y amplificar sus efectos biológicos”, continúa la publicación.

Las nanopartículas derivadas del carbón “representan una preocupación creciente debido a su pequeño tamaño, que facilita su dispersión en aire, agua y suelo, así como su ingreso profundo en el sistema respiratorio”, indicó el MEC. Según destacaron los autores, “comprender mejor sus efectos resulta clave para evaluar riesgos ambientales y sanitarios asociados a actividades mineras”, añadió.

La investigación fue desarrollada por equipos científicos de Uruguay, por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), Colombia y Brasil.