Tecnología

China hizo el primer vuelo de un nuevo cohete reutilizable y ensayó con su nave lunar

China realizó esta semana una prueba que combinó el primer vuelo de un nuevo cohete reutilizable y un ensayo crítico de su nave tripulada Mengzhou, ambos pilares de su ambicioso plan para llevar astronautas a la Luna antes de 2030.

El ensayo, calificado como un “hito significativo” por la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA), consolida el avance del país en la carrera espacial que mantiene con Estados Unidos.

La prueba se realizó este miércoles en el centro espacial de Wenchang, informó la cadena estatal CCTV, que citó a la Oficina del Programa Espacial Tripulado de China.

China on Wednesday successfully conducted a low-altitude demonstration and verification flight test for its Long March-10 carrier rocket and a maximum dynamic pressure abort flight test for its new-generation crewed spaceship system Mengzhou in the southern island province of… pic.twitter.com/Lm9TxsmViv — China Science (@ChinaScience) February 11, 2026

El ensayo incluyó una demostración a baja altitud del sistema del cohete Larga Marcha-10 y una prueba de escape en condiciones de máxima presión dinámica para la nave Mengzhou.

El cohete despegó hasta alcanzar el punto previsto para activar el sistema de evacuación. La nave recibió entonces la señal de escape y ejecutó con éxito la separación del lanzador.

A China concluiu com sucesso o teste de escape da sua nova espaçonave tripulada, um passo crucial rumo às missões lunares.



A Mengzhou foi projetada para levar até 7 astronautas à órbita terrestre ou 3 tripulantes até a Lua. O programa espacial chinês segue em ritmo acelerado! pic.twitter.com/8XconRPO4M — Jeff (Expansão Astronauta) (@Expansao_Astro) February 12, 2026

Tanto la primera etapa del cohete como la cápsula de retorno amerizaron de forma controlada en la zona marítima designada.

Según las autoridades, se trata del primer encendido en vuelo del Larga Marcha-10 en estado de prototipo inicial, del primer ensayo chino de escape en condiciones de máxima presión dinámica y de la primera recuperación en el mar tanto de la primera etapa de un lanzador como de una cápsula tripulada dentro de este programa.

El ensayo da continuidad a pruebas realizadas el año pasado de la citada nave Mengzhou y del módulo de alunizaje Lanyue.

Con información de EFE.