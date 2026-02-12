Contenido creado por Gonzalo Charquero
China hizo el primer vuelo de un nuevo cohete reutilizable y ensayó con su nave lunar

El programa espacial del gigante asiático apunta a aterrizar astronautas en la Luna en 2030.

12.02.2026 11:46

Lectura: 2'

2026-02-12T11:46:00-03:00
China realizó esta semana una prueba que combinó el primer vuelo de un nuevo cohete reutilizable y un ensayo crítico de su nave tripulada Mengzhou, ambos pilares de su ambicioso plan para llevar astronautas a la Luna antes de 2030.

El ensayo, calificado como un “hito significativo” por la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA), consolida el avance del país en la carrera espacial que mantiene con Estados Unidos.

La prueba se realizó este miércoles en el centro espacial de Wenchang, informó la cadena estatal CCTV, que citó a la Oficina del Programa Espacial Tripulado de China.

El ensayo incluyó una demostración a baja altitud del sistema del cohete Larga Marcha-10 y una prueba de escape en condiciones de máxima presión dinámica para la nave Mengzhou.

El cohete despegó hasta alcanzar el punto previsto para activar el sistema de evacuación. La nave recibió entonces la señal de escape y ejecutó con éxito la separación del lanzador.

Tanto la primera etapa del cohete como la cápsula de retorno amerizaron de forma controlada en la zona marítima designada.

Según las autoridades, se trata del primer encendido en vuelo del Larga Marcha-10 en estado de prototipo inicial, del primer ensayo chino de escape en condiciones de máxima presión dinámica y de la primera recuperación en el mar tanto de la primera etapa de un lanzador como de una cápsula tripulada dentro de este programa.

El ensayo da continuidad a pruebas realizadas el año pasado de la citada nave Mengzhou y del módulo de alunizaje Lanyue.

Con información de EFE.