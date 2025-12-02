Centros de datos triplicarán su demanda eléctrica global hacia 2035

Tecnología

La revolución de la inteligencia artificial no solo transforma industrias: también está generando una explosión sin precedentes en la demanda energética global. Un nuevo informe de BloombergNEF revela que los centros de datos consumirán casi el triple de electricidad en 2035 respecto a 2025, pasando de 40 a 106 gigavatios en apenas una década.

Este crecimiento está impulsado principalmente por el auge de los modelos de IA de gran escala, que requieren infraestructuras masivas para el entrenamiento y la inferencia. Se espera que estas operaciones representen el 40?% del procesamiento total de los centros de datos en los próximos años, elevando también la tasa de utilización media de los servidores del 59?% actual al 69?%.

Mega-centros de datos: de 50 MW a más de 1 GW

Uno de los hallazgos más impactantes del informe es el cambio radical en la escala de las nuevas instalaciones: casi una cuarta parte de los centros de datos planificados superarán los 500 megavatios de consumo, y algunos llegarán a exceder 1 gigavatio, lo que equivale al consumo energético de una ciudad mediana.

Esta nueva generación de centros se está ubicando cada vez más en zonas rurales de EE. UU., ante la escasez de terrenos y capacidad eléctrica en áreas urbanas. Estados como Virginia, Pensilvania, Ohio, Illinois, Nueva Jersey y Texas lideran esta expansión, con una gran concentración en la red de PJM Interconnection, una de las más importantes del país.

Riesgos para la red eléctrica y el precio de la energía

La magnitud de esta expansión está generando preocupaciones regulatorias. El monitor independiente de PJM, Monitoring Analytics, ha denunciado ante la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) que la red no tiene capacidad suficiente para integrar tanta carga adicional sin poner en riesgo su fiabilidad.

La organización acusa a PJM de no aplicar sus propias normas y advierte que el crecimiento descontrolado de estos centros está impulsando los altos precios de la electricidad en la región. Como solución, propone que se cree una “cola de carga” para nuevos centros, priorizando aquellos que puedan ser atendidos sin comprometer la red.