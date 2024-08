Cada día algo nuevo: el insólito argumento de una clienta cuando la tarjeta le “rebotó”

Vida en la red

Inclusión financiera mediante, ir por el mundo sin efectivo encima se ha convertido en una costumbre para muchos. La práctica no ofrece mayores problemas cuando se cuenta con medios de pago alternativos. Sin embargo, los inconvenientes surgen cuando estos métodos fallan. Esto puede suceder por desperfectos técnicos o —la peor situación— por lisa y llana falta de fondos.

Cualquiera que haya pagado con plástico habrá sentido alguna vez el picor de la ansiedad cuando la transacción se demora, tal como le sucede al protagonista de este chiste gráfico:

En las últimas horas, un “malentendido” con el dinero plástico se convirtió en fenómeno viral. Esto se debió a que la frustrada clienta no permitió que la misiadura afectara su dignidad y sobriedad. Por el contrario, ensayó una huida hacia adelante con pretensiones de reflexión social e ínfulas de censor público. Porque quien tiene estilo siempre lo demuestra, incluso en medio de la ignominia.

Tal como se aprecia en el video, ante la imposibilidad de pagar su compra, pregunta al cajero si la tienda cuenta con “comida para compartir para personas con fondos insuficientes”. Porque una cosa es pedir comida gratis tal y como suena, y otra es hacerlo con términos crematísticos adecuados.

Ante la confusión del trabajador, la clienta explica y pregunta de nuevo. “O sea que si se presenta una persona que no tiene para pagar, ¿no se le brinda ningún alimento?”, y recibe una respuesta desalentadora: “Ah, no. No tengo ni idea de lo que me estás hablando”.

“Este es un lugar de administración de comida. O sea que si se presenta una persona que no tiene para pagar, ¿no se le brinda ningún alimento?”, insiste la fallida compradora. “No, acá se vende”, replica al punto el cajero.

“Bueno, hay que ir pensando en que haya un porcentaje en beneficio a la sociedad. Es trabajo social, para reflexionar”, añadió la mujer, quien para pasmo de su interlocutor, que ya no sabía si reír o saltar debajo del mostrador, dijo que tenía que “hacer un acta”.

A esos efectos inquirió el nombre y la dirección del local. El joven se identificó —aunque obviamente no estaba obligado a hacerlo— y brindó el domicilio de la tienda: Maipú 165, lugar de Buenos Aires donde Google Maps sitúa un local de Carrefour Express.

“Contexto: me pide 5 cosas, me da la tarjeta de débito sin saldo, le digo que no tiene saldo y me dice: ‘¿me llevo esto (señalando la bolsa) o me das un alimento para compartir?…’, y ahí arranca el video”, contextualizó el autor de la publicación.

Su video se transformó en un suceso en TikTok, red en la que recibió numerosos comentarios.