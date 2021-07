Bolsonaro Jr. denunció a Facebook por suspender su cuenta. Había publicado citas de Hitler

Vida en la red

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro apeló a la Corte Federal de Distrito contra Facebook, solicitando una orden judicial para revocar una penalización en esa red social. La cuenta del polñitico, hijo del presidente Jair Bolsonaro, fue suspendida por 30 días.

Según informa el portal noticioso R7, la suspensión se habría producido tras un post con frases de Adolf Hitler. El 10 de julio, Eduardo Bolsonaro hizo una publicación en la que utilizó dos imágenes del dictador nazi. "Cuanto más grande sea la mentira, más gente la creerá", era una de las frases, tomada del sitio Pensador.com.

La suspensión se hizo efectiva el 14 de julio, pero Facebook la revocó incluso antes de que Bolsonaro recurriera a la Justicia Federal.

"El post de Eduardo Bolsonaro fue retirado indebidamente y ya fue restituido. Se levantó la consiguiente restricción del perfil del diputado", dijo la red social en un comunicado.

Pese a esta rectificación, la acción legal seguirá adelante. Así lo asegura un comunicado emitido en las últimas por la abogada Karina Kufa, representante legal del diputado.

"La decisión es correcta, pero no es suficiente. Procederemos con la demanda para que la empresa Facebook repare el daño causado al congresista y no vuelva a cometer abusos de esta naturaleza. El bloqueo de la cuenta del diputado, que duró seis días, fue una clara violación a la libertad de expresión y al libre ejercicio de la actividad parlamentaria. Hay que dejar claro que Facebook no es un juez de disputas políticas y mucho menos un intérprete oficial de la Constitución", reza la misiva.

La de este mes no es la primera sanción de Facebook a Eduardo Bolsonaro. Anteriormente, ya había sido suspendido durante siete días por una publicación que violaba las reglas de la plataforma.