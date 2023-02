Bard, nueva inteligencia artificial de Google, compartió información falsa en su anuncio

Microsoft y Google se encuentran en una carrera por el lanzamiento de sus nuevos chatbots que serán incluidos en sus buscadores. El primer contendiente anunció la inclusión del ChatGPT de la empresa OpenAI en su navegador Bing; el segundo gigante tecnológico proclamó la llegada de Bard, que suplantará a la tradicional opción “voy a tener suerte”.

En medio de esa carrera, Google hizo la presentación pública en su blog de cómo será Bard con una animación que muestra cómo funciona el “servicio experimental de inteligencia artificial para entablar conversaciones”.

En ella, tal como indicó el portal Mashable, se pudo percibir un error: Bard compartió información falsa.

En el gif, el chatbot de Google afirmó, erróneamente, que el telescopio espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés) fue el primero en tomar una fotografía de un exoplaneta, al contestar la pregunta: “¿Sobre qué nuevos descubrimientos del JWST le puedo hablar a mi hijo de nueve años?”.

El postulado elaborado por la inteligencia artificial afirmó que el JWST “sacó las primeras imágenes de un planeta ubicado fuera de nuestro sistema solar”, en una lista de tres “descubrimientos” del telescopio.

Mashable señaló que si bien en setiembre de 2022, el telescopio tomo su primera foto de un exoplaneta, esa no fue la primera vez que se capturó en imagen un cuerpo celestial de este tipo, sino que ese mojón en la historia de la astronomía ocurrió en 2004 y fue hecha por el Gran Telescopio del Observatorio Europeo Austral, ubicado en el Observatorio Paranal en el desierto de Atacama, en Chile.

Como indica el portal especializado, no está claro qué sucedió, pero un aspecto sorprendente de la afirmación de Bard sobre el telescopio es lo reciente que es el JWST.

“La información en un modelo de lenguaje no se extrae de listas de hechos y se recita, sino que se escupe mediante sistemas muy sofisticados para completar oraciones. Las oraciones sobre el pasado muy reciente podrían estar más plagadas de errores de lo habitual para una IA porque la información en ellas simplemente no se ha escrito tantas veces. Esta es probablemente una de las razones por las que el modelo de ChatGPT no le dirá mucho más allá del año 2021”, apuntó el medio estadounidense.

Microsoft está en el proceso de integrar una versión de ChatGPT en su motor de búsqueda, pero como señaló el gigante tecnológico: “Bing a veces tergiversará la información que encuentra, y es posible que vea respuestas que suenen convincentes pero son incompletos, inexactos o inapropiados”.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics ? https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l