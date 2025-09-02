Audios de Karina Milei: periodista uruguayo es “héroe inesperado” en Twitter Argentina

Vida en la red

El Gobierno de Javier Milei solicitó este lunes a la Justicia que ordene el allanamiento del medio digital Carnaval y el domicilio de dos reconocidos periodistas, tras la filtración de grabaciones de Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, que, según el Ejecutivo, fueron grabadas de manera ilegal en la Casa de Gobierno.

Una consulta, de casualidad este es el audio el cual están prohibiendo compartir? pic.twitter.com/p1PVDIne9l — Comité Virtual ® (@comite_virtual) September 1, 2025



El pedido fue incluido en una denuncia presentada este lunes por el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de detener la difusión de audios presuntamente grabados en la sede del Ejecutivo, en los que se escucha a Karina Milei hablar de peleas al interior del partido oficialista, La Libertad Avanza (LLA).



En el escrito, al que tuvo acceso EFE, el Gobierno denunció un “ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional” y solicitó a la Justicia ordenar el allanamiento del medio digital Carnaval, que difundió los audios, y del domicilio privado de dos periodistas del medio, Jorge Rial y Mauro Federico.

El Ejecutivo también pidió la intervención de la Justicia para frenar la difusión de más grabaciones de Karina Milei, solicitud que fue aceptada y motivó una medida cautelar en la que se ordenó “el cese de la difusión únicamente de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación”.

La filtración de audios de Karina Milei se produce en medio de un escándalo de corrupción tras la difusión el pasado 20 de agosto de grabaciones de un funcionario en las que describía un esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En esas grabaciones, la hermana del presidente es señalada como una de las beneficiarias del presunto esquema de sobornos que involucra a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y se habría producido con conocimiento del mandatario.

Si bien los audios filtrados el pasado viernes no hacen mención al escándalo de corrupción, el periodista Mauro Federico aseguró contar con cincuenta minutos de audios de la hermana del presidente, según indicó la denuncia presentada hoy por el Gobierno argentino.

Tras la denuncia y la solicitud de allanamientos a Carnaval y a los dos periodistas, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) reaccionó velozmente y la calificó como un acto de criminalización a la prensa.

“Los allanamientos violan la protección del derecho de preservación de la fuente periodística. La jurisprudencia rechaza históricamente este tipo de peticiones porque protege archivos, comunicaciones y materiales de medios y periodistas”, expresó Sipreba en la red social X.

Carnaval, por su parte, denunció “censura” y, a través de su perfil oficial de X, anticipó: “No nos van a callar”.



Por su parte, Jorge Rial, el otro periodista contra el que se solicitaron medidas, expresó: “En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de Javier Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión, sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión”.

Una salida a la uruguaya y el recuerdo de Radio Colonia

Tras la denuncia del gobierno argentino y la resolución judicial de prohibir la circulación de los audios mencionados, las reacciones periodísticas y en redes sociales no se hicieron esperar. Entre otros comentarios, se calificó la medida como una censura ilegítima, y además inútil en tiempos globalizados. Esto se debe a que la resolución de la Justicia argentina no tiene alcance internacional, algo que sí poseen los medios digitales y las redes sociales.

En ese contexto, el periodista uruguayo Eduardo Preve anunció que en la mañana del martes divulgaría los audios en cuestión en su espacio radial en la emisora M24.

El anuncio se hizo viral rápidamente en la vecina orilla, luego de que varios medios y reporteros locales lo replicaran.

La difusión se hizo viral especialmente luego de que, confusión mediante, se interpretara que el programa radial uruguayo divulgaría las grabaciones que todavía no salieron a la luz. Sin embargo, el propio Preve aclaró que, de momento, solo posee y emitirá los registros emitidos ayer en Argentina.

En redes sociales, el anuncio de Preve hizo que algunos internautas recordaran los tiempos de dictadura militar y de la Guerra de Malvinas, cuando esquivaban a la censura local mediante la escucha de la emisora uruguaya Radio Colonia, sintonizable desde la vecina orilla.

