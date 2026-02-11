Tecnología

Astucia y paciencia: compró el dominio AI por monedas y lo acaba de vender por una fortuna

El emprendedor tecnológico malasio Arsyan Ismail protagonizó una de las mayores operaciones del mercado de dominios al vender AI.com por unos US$ 70 millones, una cifra que marca un récord para este tipo de activos digitales.

Según consigna la web especializada Cryptopolitan, Ismail compró el dominio en 1993, cuando solo tenía 10 años, con la tarjeta de crédito de su madre. Lo motivó la idea de poseer un dominio web con sus iniciales, y nunca desarrolló ningún proyecto asociado a ese sufijo.

Desde entonces, su estrategia consistió en mantener el activo sin explotación directa, apostando a la escasez y al valor de marca de las direcciones web de dos letras, de las que existen solo 676 combinaciones posibles.

La venta se concretó en abril de 2025, en pleno auge global de la inteligencia artificial, cuando empresas y gobiernos aceleraban su posicionamiento en el sector. El comprador fue Kris Marszalek, y la operación alcanzó repercusión mundial tras la aparición del dominio en un anuncio del Super Bowl LX, uno de los eventos televisivos más vistos del planeta.

El comercial invitaba a los espectadores a visitar el sitio y reservar nombres de usuario, lo que provocó un aumento inmediato del tráfico y posicionó a AI.com como uno de los temas tecnológicos más comentados de la transmisión.

Bajo su nueva propiedad, el dominio se perfila como una plataforma orientada al consumidor que busca ofrecer identidades digitales y servicios basados en agentes de inteligencia artificial.

La operación ilustra el peso creciente de la escasez digital y del branding en la economía tecnológica: una compra motivada inicialmente por coincidencia con iniciales personales terminó convertida en una de las ventas más lucrativas de la historia de internet.