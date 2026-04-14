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Astronautas de Artemis II vivieron un tenso momento en su amerizaje; la puerta no abría

Montevideo Portal

Luego de que la misión Artemis II regresara a la Tierra el pasado 10 de abril, tras completar diez días de operaciones en los que orbitó la Luna, se difundió un video que muestra el reencuentro de los cuatro astronautas con el equipo encargado de ejecutar la maniobra de recuperación luego del amerizaje.

Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, viajaron más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano en la historia. La misión es considerada un paso clave hacia eventuales alunizajes tripulados.

Amerizaron en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, a las 17:07 hora local (21:07 de Uruguay) del pasado viernes. Luego, la NASA y fuerzas militares los ayudaron a salir de la cápsula y los trasladaron en avión a un buque de recuperación.

En un video publicado en la red social X por Wiseman, se ve como los militares abrieron con dificultad la puerta de la cápsula e ingresan para asistir a los astronautas.

50 segundos demoraron los soldados e lograr ingresar a la nave, lo que marco un momento tenso, ya que el amerizaje es una de las fases más peligrosas de la misión.

“Qué sensación tan increíble darles la bienvenida a bordo de Integrity tras un viaje de casi 700 000 millas. Eternamente agradecido por su servicio a nuestra tripulación y a la nación”, escribió el estadounidense.

La misión de 10 días logró ser la primera en llegar a la órbita de la Luna desde Apolo 17, lanzada en diciembre de 1972.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.

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